پل شریدر، فیلمنامه‌نویس و کارگردان شناخته ‌شده آمریکایی و خالق فیلم ماندگار «راننده تاکسی»، از کار بر روی فیلمنامه‌ای خبر داده که به گفته او می‌تواند نخستین فیلم بلند ساخته‌شده به‌طور کامل با هوش مصنوعی باشد.

شریدر در گفت‌وگویی با مجله ونیتی‌فر با دفاع از استفاده از این فناوری گفت: «احتمالاً تنها دو سال تا ساخت اولین فیلم کاملاً ساخته‌ شده با هوش مصنوعی فاصله داریم. هوش مصنوعی فقط ابزاری تازه است که می‌تواند احساس و واکنش چهره را مثل نویسنده‌ای که شخصیت را توصیف می‌کند، خلق کند.»

این نویسنده ۷۹ ساله که در ماه‌های اخیر به‌خاطر نقدهای تندش در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده، معتقد است هوش مصنوعی می‌تواند نقد فیلم بهتری ارائه دهد، چون فاقد تعصب انسانی است. به گفته او، «هوش مصنوعی می‌تواند مجموعه نقدها را بدون جهت‌گیری تحلیل کند، برخلاف بسیاری از منتقدان که ناخواسته تحت تأثیر انتظار کارفرما یا فضای تبلیغاتی قرار می‌گیرند.» شریدر پیش‌تر نیز در یادداشتی در فیس‌بوک نوشته بود که چت ‌جی‌پی‌‌تی می‌تواند تنها در چند ثانیه، با مطالعه نقدهای منتقدان بزرگ و تماشای فیلم‌ها، نقدی جامع و بی‌طرفانه بنویسد. با این حال، منتقدان حوزه سینما این دیدگاه را محل تردید می‌دانند و معتقدند بخشی از جذابیت نقد فیلم، در نگاه انسانی، سلیقه و احساس منتقد نهفته است.