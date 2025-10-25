فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸
«زن و بچه» در جشنواره صهیونیستی شرکت نمی‌کند

تهیه‌کننده فیلم «زن و بچه» اعلام کرد برخلاف برخی اخبار منتشر شده این اثر سینمایی در جشنواره بین‌المللی فیلم حیفا در اسرائیل نمایش داده نخواهد شد.
ساداتیان، تهیه‌کننده فیلم، گفت که هیچ‌گونه اقدامی برای ارسال فیلم به این جشنواره انجام نشده و دلیل درج نام فیلم در فهرست آثار جشنواره برای تیم تولید نامشخص است.
او تأکید کرد: «حتی اگر جنگ رخ نمی‌داد و شرایط سیاسی اسرائیل به این شکل نبود، ما هیچ علاقه‌ای به نمایش فیلم در این جشنواره نامعتبر و بی‌آبرو نداشتیم.»

