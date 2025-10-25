آیین اختتامیه چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران شامگاه جمعه برگزار شد و برگزیدگان این رویداد سینمایی معرفی شدند.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران فرهنگی برگزار شد، از برگزیدگان بخش‌های مختلف فیلم کوتاه تقدیر به‌عمل آمد.

فیلم «خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهرام و بهمن ارک عنوان بهترین فیلم مردمی و بهترین کارگردانی را به‌دست آورد، همچنین «و زندگی برای همه» ساخته محسن اصدق‌پور نیز بهترین فیلم جشنواره شناخته شد.

در بخش بین‌الملل، فیلم «معیار» از شیلی جایزه بزرگ جشنواره را دریافت کرد و مستقیماً به رقابت‌های اسکار راه یافت. همچنین آثاری از چین، آذربایجان و ارمنستان نیز در بخش‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.

بهروز شعیبی، دبیر جشنواره، اعلام کرد در دوره آینده بخش‌های تازه‌ای چون بازیگری و طراحی صحنه به جوایز افزوده خواهد شد.