اصرار شهید سلیمانی ساخت «مجنون» را به ثمر رساند
تهیهکننده فیلم «مجنون» گفت: فیلم سینمایی «مجنون» که به بخشی از زندگی شهید مهدی زینالدین میپردازد، با پیگیری و تأکید ویژه سردار شهید حاجقاسم سلیمانی به مرحله تولید رسید.
فیلم سینمایی «مجنون» اثری معناگرا و عاطفی است که با نگاهی انسانی و درونی، به بخشی از زندگی شهید مهدی زینالدین، از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس، میپردازد. این فیلم تلاش دارد تا از خلال روایتی محدود در زمان اما عمیق در معنا، روحیه، منش و نوع نگاه این فرمانده جوان را به تصویر بکشد؛ جوانی که ایمان، عقل و عشق را در مسیر جهاد و خدمت به مردم به هم پیوند زد. در مجموع، «مجنون» نه شرح زندگی شهید زینالدین، بلکه بازآفرینی لحظهای از زیست ایمانی اوست؛ لحظهای که در آن انسان میان زمین و آسمان معلق میماند و باید تصمیم بگیرد با ایمانش چه کند.
عباس نادران، تهیهکننده اثر در گفتوگو با خبرگزاری ایکنا پیرامون شکلگیری ایده ساخت و فرآیند تولید فیلم سینمایی «مجنون» گفت: «ایده اولیه فیلم «مجنون» حدود دو تا سه سال قبل از تولید مطرح شد و در آن زمان حتی اسم فیلم «مجنون» نبود و با نام دیگری شناخته میشد. این ایده به اصرار و پیگیری شهید قاسم سلیمانی شکل گرفت، ایشان بسیار تأکید داشتند که حتماً فیلمی درباره شهید مهدی زینالدین ساخته شود. یک سال و نیم بعد، در دیدار هفته دفاع مقدس با رهبر انقلاب، ایشان نیز صراحتاً اعلام کردند که روایت جنگ و قصه انسانهای جنگ باید مطرح شود و شهید زینالدین یکی از مهمترین شخصیتها بود.»