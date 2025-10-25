سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیام‌های جداگانه از تلاش‌های ارزنده، مؤمنانه و خستگی‌ناپذیر دست‌اندرکاران سریال «پسران هور» و فیلم سینمایی «مجنون» تقدیر کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی سریال فاخر «پسران هور» را که نسخه تلویزیونی فیلم تحسین شده اشک هور است، پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه برشمرد.

به گزارش سپاه نیوز، پیام تقدیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال فاخر «پسران هور» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که جنگ نرم، نبرد شناختی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب تمام‌قد علیه باورها، ارزش‌ها و حافظه‌ تاریخی ملت ایران به میدان آمده است، هنر متعهد و انقلابی نقشی راهبردی در صیانت از هویت، بازآفرینی حماسه‌های جاویدان دفاع مقدس و انتقال پیام مقاومت و انقلاب اسلامی به نسل امروز ایفا می‌کند. سینمای اندیشه‌ورز و ارزشی، سنگری است که در برابر جریان بی‌هویتی و تحریف تاریخی، پرچم عزت و آگاهی را برافراشته نگاه می‌دارد.

در این راستا، سریال فاخر «پسران هور» نسخه تلویزیونی فیلم تحسین شده اشک هور که با محوریت شخصیت مؤمن، شجاع و استراتژیست سردار عالیقدر شهید علی ‌هاشمی و در بستر حماسه سترگ عملیات مجنون ساخته شده است، که با نگاهی تازه، به زندگی و رشادت‌های ایشان و نیروهای قرارگاه سری نصرت می‌پردازد. قرارگاهی که شهید علی ‌هاشمی آن را بنیان گذاشت و نقش کلیدی در عملیات‌هایی مانند خیبر ایفا نمود و نمونه درخشان از جهاد تبیین در عرصه هنر و تجلی روح ایمان، اخلاص و غیرت انقلابی در قالب تصویر است. این اثر، پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقدیر و تجلیل از تلاش‌های ارزنده و مؤمنانه‌ دست‌اندرکاران این اثر ارزشمند، مراتب سپاس خود را از نقش‌آفرینان، پدیدآورندگان و عوامل فنی و تولید و هنرمندان متعهد آن از جمله تهیه‌کننده ارجمند جناب آقای مجتبی فرآورده و نویسنده و کارگردان فرهیخته جناب آقای مهدی جعفری و همچنین «سازمان سینمایی سوره»، که گامی مؤثری در مسیر احیای گفتمان مقاومت، بازخوانی میراث معنوی دفاع مقدس و مقابله با تلاش دشمن برای بیگانه‌سازی فرهنگی نسل جوان رقم زدند اعلام می‌دارد.

این محصول سترگ نشان داد که هنر انقلابی می‌تواند همچنان پرقدرت، آرمان‌گرا و اثرگذار، حقیقت را روایت کند و دل‌ها را به یاد شهیدان و آرمان‌های انقلاب پیوند دهد.

با اعلام آمادگی برای حمایت و همراهی از چنین تولیدات مؤثر و راهبردی، این اثر فاخر را نشانه‌ای از تجلی روح جهاد تبیین در جبهه فرهنگ و رسانه دانسته و از خالقان آن به‌عنوان سربازان سنگر هنر و حقیقت تقدیر می‌نماییم.

باشد که با استمرار این مسیر نورانی، پرچم حماسه، ایمان و مقاومت در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همواره برافراشته بماند و نسل امروز، پیام شهیدان را از زبان هنر و قاب تصویر دریافت کند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مهرماه ۱۴۰۴

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با صدور پیامی ضمن تبریک به آحاد پدیدآورندگان اثر فاخر «فیلم سینمایی مجنون»، مراتب تقدیر و سپاس خود را از تمامی عوامل پرتلاش تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» اعلام و تاکید کرد: فیلم «مجنون» با روایت صادقانه و هنرمندانه خود، در زمره آثار قابل اعتنا و ماندگار حوزه دفاع مقدس قرار گرفته و شایسته تحسین و حمایت است.

به گزارش سپاه نیوز، پیام تقدیر و سپاس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در هنگامه‌ای که امپراطوری رسانه‌ای و تبلیغاتی سلطه و صهیونیسم تمامی ظرفیت‌ها و سرمایه‌های خود از جمله در حوزه هنر و سینما را برای تهاجم به آرمان‌ها و ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی ملت ایران به کار گرفته است و به ویژه در صدد پاک کردن حافظه تاریخی ایرانیان از حماسه آفرینی‌ها و تاریخ‌سازی‌های سترگ رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس برآمده‌ است، خلق آثاری باشکوهی چون «فیلم سینمایی مجنون» درخور تعظیم و ستایش است.

با تبریک به آحاد پدیدآورندگان این اثر فاخر، مراتب تقدیر و سپاس خود از تمامی عوامل پرتلاش تولید فیلم سینمایی فاخر «مجنون» اعلام می‌داریم؛ اثری درخشان که با روایت هنرمندانه و متعهدانه خود، توانسته است جلوه‌ای ماندگار از رشادت‌های رزمندگان اسلام به‌ویژه سردار سرافراز سپاه اسلام سرلشکر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین فرمانده دلاور لشکر

علی بن ابی‌طالب‌(ع) در عملیات غرورآفرین خیبر در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و در مصاف با ارتش بعثی صدام و استکبار جهانی را در قاب سینما به تصویر کشد.

این فیلم، که به همت «سازمان هنری و رسانه‌ای اوج» تولید شده است، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، روایی و پژوهشی، توانسته است بخشی از تاریخ پرشکوه دفاع مقدس را بازآفرینی کند و مخاطب امروز به ویژه نسل جوان و آینده‌ساز کشور را با روحیه ایثار، مقاومت و ایمان رزمندگان دیروز پیوند زند. «عملیات خیبر»، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و حماسی‌ترین نبردهای رزمندگان اسلام در جزیره مجنون، در این اثر با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال عاطفی، بازخوانی شده و به‌درستی جایگاه آن در حافظه ملی تقویت گردیده است.

بی‌تردید، تولید چنین آثاری در فضای فرهنگی کشور که اینک به شدت هدف جنگ نرم و نبرد شناختی و ترکیبی دشمنان ایران و ایرانی است، گامی مؤثر در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، انتقال میراث معنوی شهیدان و تقویت روحیه ملی است. فیلم «مجنون» با روایت صادقانه و هنرمندانه خود، در زمره آثار قابل اعتنا و ماندگار حوزه دفاع مقدس قرار گرفته و شایسته تحسین و حمایت است.

از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تهیه‌کننده محترم (جناب آقای عباس نادران)، کارگردان فرهیخته (جناب آقای مهدی شاه محمدی)، نویسندگان، بازیگران و تمامی عوامل فنی و اجرائی این پروژه، همچنین از سازمان هنری و رسانه‌ای اوج به‌عنوان نهاد پیشگام در تولید آثار راهبردی و فرهنگی ارزشی، صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون آنان را در مسیر تولید آثار متعهدانه و انقلابی نوین و با شکوه و در تراز پاسخ به نیازهای نسل امروز از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مهرماه ۱۴۰۴