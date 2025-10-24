کیهان و خوانندگان
* صدای آزادیخواهان جهان در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی بلندتر از همیشه شده است. این بیداری جهانی حاصل سالها ایثار، شهادت و فداکاری مردم و فرماندهان محور مقاومت است. روی این بیداری جهانی که مقدمه ظهور است هیچ قیمتی نمیتوان گذاشت.
نوروزی
*نتانیاهو این ورشکسته سیاسی و شکست خورده در جنگ دوساله غزه چگونه ادعا میکند حماس را نابود کرده در حالی که حماس ۲۰ هزار نیروی مسلح، صدها موشک، هزاران RPG و دهها هزار سلاح دوربرد دارد. همچنین، تونلهای نظامی این گروه هنوز فعالند. موضوعی که شکست راهبردی تلآویو را نشان میدهد.
جهانگیری
* آمریکا، بریتانیا و عربستان به بهانه مقابله با قاچاق و دزدی دریایی ولی با هدف اصلی کنترل مسیرهای دریایی و مهار نفوذ و کاهش توان دریایی انصارالله در بابالمندب و دریای سرخ اقدام به مشارکت امنیت دریایی یمن(YMSP) کردهاند. این حرکت بیش از هر چیز اعترافی به ناتوانی ائتلاف در مقابله با نیروهای انصارالله است و نشان میدهد که نیروهای یمنی با امکانات محدود، همچنان قدرت قابل توجهی دارند.
اردشیری
* امروزه خود غرب و غربیها پذیرفته و اعتراف میکنند که نظم تکقطبی آمریکا در حال فروپاشی است و جهان به سمت رقابت قدرتهای بزرگ میرود. دلیل اصلی آن این است که تمدن غرب بر محور شیطان یعنی فریب و دروغ بنا شده و آمریکا نماد انحطاط فرهنگی است.
گلپیچی
* ارزش مدالآوری جوانان در این روزهایی که شاهد جنگ سخت و نرم دشمن بودیم مضاعف از روزهایی بوده که کشور در این شرایط نبوده است. این مطلب از نگاه امام خامنهای عزیزمان در دیدار با مدالآوران غفلت نشد و حضرت آقا یادآوری کردند.
کریم زاده
*در جامعه دینی تا زمانی که اراده و ایمان حفظ شود، شکست واقعی رخ نمیدهد. شکست زمانی اتفاق میافتد که در شناخت و باور مسلمانان و مؤمنین تزلزل به وجود بیاید.
مداحیان
*دو عنصر دین و وطندوستی پایههای هویت و پایداری یک ملت محسوب میشوند. مقاومت مردم غزه با وجود محاصره کامل و تجهیزات محدود، جز از ایمان و باور دینی و وطندوستی نشأت نمیگیرد.
لطیفی
* حضور دکتر پزشکیان در شرمالشیخ اگر اتفاق میافتاد خواسته یا ناخواسته به معنای ارتقای جایگاه ترامپ به عنوان منجی صلح بود. در حالی که او همان کسی است که کشورمان را هدف تحریم و تجاوز قرار داده است.
خورشیدی
* تصمیم ایران بر عدم حضور در اجلاس شرمالشیخ، به زعم برخی تحلیلگران، نه تنها نشانهای از انفعال نبود، بلکه نمایانگر دیپلماسی مبتنی بر استقلال و عزت است که از ساختارهای تحمیلی واشنگتن فاصله میگیرد و بر حمایت از ملتهای مظلوم منطقه تمرکز دارد. در ضمن قدرت دیپلماتیک ایران به حضور در یک نشست خاص محدود نمیشود. بلکه توانایی پیشبرد اهداف خود را از طریق کانالهای مختلف دیپلماتیک دارد.
سپهر
*بیشتر تمدنها در اثر فرسایش داخلی و نه جنگ از بین رفتهاند. پژوهشهایی هم که در مورد آمریکا صورت گرفته نشان میدهد تهدید اصلی آمریکا خارجی نیست، بلکه از درون نشأت میگیرد. امروز خطرناکترین تهدید، کاهش اعتماد به آمریکا در غرب است. با ادامه این وضعیت، انحطاط آمریکا محتوم است. چرا که با کاهش اعتماد، قدرتمندترین جوامع نیز سقوط میکنند.
جعفریپور
*عملیات دقیق و به موقع موشکی جمهوری اسلامی، درست ساعاتی بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، پیام اقتدار ایران را به دشمنان رساند. فلذا مشاهده میکنیم کشورمان با تکیه بر قدرت موشکی خود، الگویی برای ملتهای منطقه شده و نشان داد که میتوان در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاد و پاسخ قاطع داد.
درباغی
*آن چیزی که رژیم صهیونیستی را بیش از هرچیز رنج میدهد این است که امروز مقاومت در دل مردم جایگاهی بالاتر یافته است.گفته بودیم مقاومت نرمافزار است و هرچه بیشتر فشار بر آن وارد بشود گسترده و مستحکمتر خواهد شد.
کارگزار
*ترامپ تصمیم داشت با به صفررساندن صدور نفت ایران ما را تسلیم خود کند. اما امروز اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده علیرغم تحریمهای بیسابقه علیه صنعت نفت کشور، تولید روزانه نفت ایران در ماه سپتامبر افزایش یافته است. غرض این که غربیها با اسنپبک هم که آخرین تیر آنهاست کاری نمیتوانند بکنند.
مطلق
* در عملیات 7 اکتبر 2023، حماس پیروز جنگ محسوب میشود. چرا که توانست اهداف سهگانه خود را تحقق ببخشد یعنی اسیران فلسطینی را آزاد کند، روند سازش با کشورهای عربی را متوقف سازد و بقای اسرائیل را به خطر بیندازد.
تدین
* قرار است بزرگترین مدال افتخار مصر به دونالد ترامپ اعطاء بشود. چندی قبل قطر یک هواپیمای بوئینگ ۴۰۰ میلیون دلاری به این جنگطلب صلحنما هدیه داد ولی با این حال کشورش موشک خورد. چرا کشورهای عربی از حماقت دست نمیکشند و عبرت نمیگیرند؟
روشناوند
* نویسنده یهودی فرانسوی، یعقوب کوهن، به عربها گفت: اگر فکر میکنید میتوانید با اسرائیل صلح کنید، یا احمق هستید یا سادهلوح! ایدوئولوژی صهیونیسم؛ جنگ، زورگویی، آپارتاید، نژادپرستی و اشغال است! حال چطور برخی کشورهای عربی به این سگ هار و وحشی دلخوش کردهاند، خدا میداند.
حاجیوند
* در سفر اخیر زلنسکی به آمریکا هیچکس به استقبال وی نیامد حتی در حد مسئولان تشریفات فرودگاه. برای این که آبروریزی نشود خلبان هواپیما به عنوان هیئت استقبالکننده برای استقبال از زلنسکی ایستاد. این سرنوشت کسانی است که فکر میکنند با دل بستن به آمریکا به کام خود میرسند!
خدابنده
* رسانههای وابسته به جریان اصلاحطلب چند روزی است با شدت به حمله علیه نیروهای انقلابی پرداختهاند. این حرکت آنان یادآور رویکردهایی است که در زمان توافق برجام از آنان در دفاع از برجام دیده شد. جریانی که همواره در برابر انتقاد، واکنشهایی تند نشان داده و منتقدان را به تندروی متهم کرده است. امروز نیز، در حالی که آثار زیانبار توافق آنان در برجام، بیش از پیش برای مردم ملموس شده، همین جریان تلاش میکند با همه خسارتی که به کشور وارد کرده دیدگاه خود را عقلانی جا بیندازد.
منتظر
*درمان ناباروری و صاحب فرزندشدن ۱۵ هزار زوج ایرانی از طریق فناوریهای نوین لقاح آزمایشگاهی و تشخیص ژنتیکی در مرکز پژوهشگاه ابنسینا خبر خوشحالکنندهای است که در راستای سیاستهای کلان جوانی جمعیت انجام میشود.
خوانساری
*بازار رمزارزها، به ظاهر نماد آزادی مالی و رهایی از سلطه نظام بانکی و قوانین مالی دولتهاست ولی پشت ویترین زیبای این بازار، ساختاری متمرکز از قدرت مالی نهفته که عمدتاً در دست سرمایهداران آمریکایی و شرکتهای وابسته به والاستریت و نظام سرمایهداری آمریکا میباشد. این بازار میتواند بازی طراحی شدهای برای جذب نقدینگی مردم جهان و هدایت آن به جیب صاحبان سرمایه در آمریکا و غرب باشد.
بردبار
* سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور بسیار ناچیز بوده و در سال ۱۴۰۲ تنها ۶,۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۳ به ۵,۸ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که رشد تسهیلات کشاورزی یکی از شاخصهای اصلی پیشرفت اقتصادی محسوب میشود.
شیریان
* تازهترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که بخش بزرگی از اقلام پرمصرف مانند برنج،حبوبات و میوهها رشد قیمتی کمسابقهای را تجربه کردهاند. اتفاقی که بیش از همه، دهکهای کمدرآمد را تحت فشار قرار داده و امنیت غذایی خانوارها را در معرض تهدید قرار داده است.
مردانی
* قانون منع بهکارگیری بازنشستگان دقیقاً برای این وضع و تصویب شده که مسیر برای نسل تازه باز شود و چرخ سازمانها با نیروهای جوان و باانگیزه بچرخد. با این حال، هنوز هم خبرهای متعددی از حضور بازنشستگان در دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش شنیده میشود.
شیرودی