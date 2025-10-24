مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد
شهروند ایرانی در فرانسه که به دلیل حمایت از مردم فلسطین در بند دولت فرانسه قرار داشت به صورت مشروط آزاد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری با حکم قاضی فرانسوی در شامگاه چهارشنبه 30 مهر 1404، بعد از ۲۳۵ روز بازداشت در زندانی در فرن فرانسه خبر داد.
بقایی با استقبال از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی تحت نظر خانم اسفندیاری، تاکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هموطن ایرانی و بازگشت وی به میهن به تلاشهای خود ادامه
خواهد داد.
اسفندیاری از ۱۰ اسفند 1403 به اتهام حمایت از مردم فلسطین در بازداشت بوده است.
مهدیه اسفندیاری که از سال ۱۳۹۷ برای ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ارشد زبانشناسی فرانسه با روادید دانشجویی به فرانسه رفته، دهم اسفند سال گذشته در لیون فرانسه و در حالی که ده روز بعد بلیت بازگشت به ایران را داشت، بازداشت شد، آن هم به جرم فعالیت در یک کانال تلگرامی در حمایت از
مردم فلسطین.
سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از این بازداشت این شهروند ایرانی را «بازداشت خودسرانه» خوانده بود و جلالزاده معاون وزیر هم در این باره عنوان کرد: «خانم اسفندیاری توسط کشوری که مدعی مهد آزادی است، به خاطر فعالیت در یک کانال تلگرامی به نفع مردم مظلوم فلسطین و کودکان و زنان فلسطینی به گروگان گرفته شده است.»
گفتوگوی تلفنی
عراقچی با خانم اسفندیاری
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز روز پنجشنبه اول آبانماه تلفنی با مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه که به صورت مشروط آزاد شد، گفتوگو کرد.
وی نسبت به بازگشت هرچه سریعتر این شهروند ایرانی به کشور ابراز امیدواری کرد.
سیدعباس عراقچی، در این گفتوگوی تلفنی از آزادی این شهروند ایرانی ابراز خرسندی کرد و گفت: خدا را شکر میکنیم. شما هم روی مواضعتان خیلی محکم ایستادید.
وزیر امور خارجه افزود: انشاءالله شما را بهزودی در ایران زیارت کنیم و بقیه مراحل انجام میشود و شما آنجا را ترک کنید.
مهدیه اسفندیاری هم بیان کرد: «خدا خیرتان بدهد. من هم در زندان هم برای مردم ایران و هم سربازان اسلام دعا میکردم.»
سیدعباس عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی پیش از این نیز در ۲۰ شهریور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره مهدیه اسفندیاری گفته بود: فعالیتهای زیادی انجام شده و به نقطهای رسیدهایم که تبادل ایشان با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل پایانی خود رسیده و امیدوارم بهزودی انجام شود. یکسری ترتیبات اجرائی دارد که باید انجام شود، این فقط دست وزارت امور خارجه نیست، چون هم قوه قضائیه و نهادهای امنیتی هم در آن درگیر هستند، هماهنگیها که انجام شود، ترتیبات اجرائی هم با دولت برای آن تعریف میشود، من امیدوارم در روزهای آینده
انجام شود.