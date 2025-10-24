بنیاد آمریکایی: اقتصاد روسیه بهتر از پیشبینیهای ما عمل میکند(خبر ویژه)
پژوهشگر بنیاد آمریکایی کارنگی معتقد است: اقتصاد روسیه کاملاً در وضعیت جنگی قرار ندارد و به لطف هزینههای گسترده دولت، قیمت بالای کالاهای صادراتی و مدیریت اقتصادی ماهرانه، بهتر از پیشبینیها عمل کرده است.
الکساندرا پروکوپنکو عضو مرکز اوراسیای روسیه در مؤسسه کارنگی در برلین مینویسد: برخلاف تصور عمومی در خارج، اقتصاد روسیه کاملاً در وضعیت جنگی قرار ندارد. کرملین همزمان در کارخانههای تسلیحاتی سرمایهگذاری کرده و تجارت با چین را برای دور زدن تحریمهای غربی افزایش داده است. طی سه سال گذشته، اقتصاد روسیه به لطف هزینههای گسترده دولت، قیمت بالای کالاهای صادراتی و مدیریت اقتصادی ماهرانه بهتر از پیشبینیها عمل کرده است.
با وجود تحریمها و انزوا، روسیه توانسته ماشین جنگی خود را فعال نگه دارد. در سال ۲۰۲۱، کرملین حدود ۲۲درصد بودجه فدرال را به حوزه نظامی اختصاص داد و امروز تقریباً ۴۰درصد بودجه فدرال، معادل حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی (شامل هزینههای امنیت داخلی)، صرف امور نظامی میشود. دولت تولید پهپاد و مهمات را گسترش داده، ذخایر تجهیزات دوران شوروی را بازسازی کرده و مشوقهای مالی برای جذب نیرو به ارتش ارائه میدهد. روسیه توانست حمله خود را بدون قرار دادن کل اقتصاد در وضعیت جنگی، با اعلام بسیج جزئی و تشویق کارخانههای دفاعی موجود برای کار شبانهروزی، حفظ کند. واردات موازی-کالاهایی که توسط شخص ثالث و بدون اجازه تولیدکننده به روسیه فروخته میشوند- و تامینکنندگان چینی، کمبود قطعات حیاتی ناشی از تحریمها را پوشش دادهاند.
سیاستگذاران باید پیشبینی کنند که کرملین چگونه خود را وفق میدهد. روسیه ممکن است با نظامیتر کردن بیشتر اقتصاد، صنایع غیرنظامی را برای تولید نظامی تغییر دهد، کارخانههای جدید بسازد و با افزایش دستمزد، معافیت از خدمت و کارزارهای استخدام، نیروی بیشتری به صنایع دفاعی جذب کند. چنین اقداماتی برای پوتین پرریسک است، زیرا مردم عادی باید فداکاری کنند؛ کارخانههای مصرفی ممکن است تعطیل شوند، کالاها سهمیهبندی شوند و شرکتها کارکنان خود را از دست بدهند. با این حال، پوتین تاکنون رضایت عمومی را با حفظ زندگی روزمره در شرایط نسبی عادی حفظ کرده است. بسیج کامل میتواند اثرات جنگ را برای مردم ملموستر کند، اما از دیدگاه پوتین، پاداش احتمالی- سلطه بر اوکراین و تضعیف ناتو- ارزش ریسک را دارد.