آنان که پمپاژ ناامیدی میکنند خودفروختهاند
رئیسجمهور گفت: کسانی که در خارج کشور نشستهاند و پمپاژ یأس و ناامیدی میکنند، خودفروختگانی هستند که پشت اسرائیلی ایستادهاند و دم از حقوق ایران میزنند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران صبح روز پنجشنبه (اول آبان 1404) به منظور برگزاری یازدهمین سفر استانی دولت وارد ارومیه مرکز آذربایجان غربی شد و مورد استقبال نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، استاندار و جمعی از مقامات محلی قرار گرفت.
پزشکیان در نشست «برنامهریزی و توسعه آذربایجان غربی» اظهار داشت: اگر ما اعتباری را به طرحی ندادیم، دلیل دارد؛ نمیتوانیم یکباره بیاییم و اجرای 300 پروژه را امضاء کنیم در حالی که منابع لازم موجود نیست. هماکنون پروژههایی به ارزش چند هزار همت در دست اجراست که باید تکمیل شوند و وعدههایی بهمیزان شش میلیون میلیارد تومان داده شده که منابع مالی آن موجود نیست. باید از خود بپرسیم چرا حرفی میزنیم که توان اجرای آن را نداریم؟!
وی ادامه داد: اکنون 5 تا 6 میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم، در حالی که کل بودجه عمرانی دولت حدود 3 هزار و 500 همت است. با این وضعیت اگر حتی هیچ پروژه جدیدی هم آغاز نکنیم و فقط تکمیل طرحهای نیمهتمام را دنبال کنیم، 15 سال زمان میخواهد تا آنها به پایان برسند. رئیسجمهور تشریح کرد: در سال 1403 با 20 هزار مگاوات کمبود برق مواجه بودیم. از سوی دیگر، باران نبارید و حدود 14 هزار مگاوات از نیروگاههای برقآبی نیز از مدار خارج شدند. اگر همان مسیر قبلی ادامه پیدا میکرد، باید بسیاری از صنایع و مراکز را تعطیل میکردیم، اما با مدیریت مصرف، جلوگیری از فعالیت ماینرها و استفاده از انرژیهای نو، توانستیم وضعیت را کنترل کنیم.
2000 مگاوات از محل نصب پنل خورشیدی برق تولید شد
وی در ادامه توضیح داد: امسال رشد مصرف برق، نهتنها افزایش نداشت، بلکه 4 درصد هم کاهش یافت، یعنی در مجموع 9 درصد بهبود ایجاد شد. حدود 2000 مگاوات از محل توقف فعالیت ماینرها، 2000 مگاوات از نصب پنلهای خورشیدی و 4000 مگاوات دیگر از اصلاح بار شبکه و روشهای ترکیبی صرفهجویی شد. با این اقدامها ناترازی برق تا حد زیادی کاهش یافت.
88 درصد منابع آبی کشور
در بخش کشاورزی مصرف میشود
پزشکیان افزود: 88 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و اگر بهرهوری این بخش را افزایش دهیم، مصرف آب نیز میتواند به تناسب کاهش یابد.
5 میلیارد دلار درآمد سالانه با مهار مشعلهای گاز
رئیسجمهور همچنین در نشستی با «فعالان اقتصادی آذربایجان غربی» درخصوص صرفهجویی در گاز اذعان کرد: اکنون حجم عظیمی از گازهای مشعل در کشور میسوزد که اگر کنترل شود، سالانه میتواند 5 تا 6 میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد کند. این در حالی است که برای کسب یک میلیارد دلار، گاه منابع و انرژی فراوان صرف میشود، اما 5 میلیارد دلار سرمایه در قالب گازهای مشعل، سوخته و از بین میرود.
پزشکیان افزود: در مدت اخیر تلاش کردهایم این روند را متوقف کنیم. تا امروز بیش از 11 میلیون مترمکعب گاز مشعل مهار شده است، در حالیکه در کل دورههای گذشته مجموعاً حدود 9 میلیون مترمکعب کنترل شده بود. این نشان میدهد مسیر اصلاح در عمل آغاز شده و دولت با جدیت در حال پیگیری آن است.
با کاهش بارندگی باید الگوی آبیاری
در کشاورزی تغییر کند
رئیسجمهور در پایان سفر استانی طی گفتوگویی تلویزیونی گفت: کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم در سالهای اخیر موجب افت منابع آبی در سراسر منطقه شده و لازم است نوع کشاورزی، الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این حوضه به صورت بنیادی بازطراحی شود تا روند احیای دریاچه به شکل پایدار تداوم یابد.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره جذب سرمایهگذاری و حمایت از نهضت اقتصادی شکلگرفته در استان، ضمن قدردانی از ابتکارات استانداری خاطرنشان کرد: دولت جلسات منظم با کارآفرینان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران حوزههای نفت، گاز و معدن برگزار میکند تا موانع قانونی و اداری از مسیر تولید و صادرات برداشته شود. رئیسجمهور با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی افزود: مقرر شده است وزرا هر ماه گزارش عملکرد خود را درباره رفع موانع ارائه کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، موضوع در نشست سران سه قوه پیگیری شود.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه زیرساختهای انرژی تصریح کرد: بیش از 2هزار مگاوات نیروگاه بادی، حدود 40 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و نزدیک به 8 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تحقق این پروژهها میتواند سهم بزرگی در تأمین انرژی پایدار کشور داشته باشد.
پزشکیان تأکید کرد: دولت با همه توان در مسیر رفع مشکلات کشور گام برمیدارد. دشمنان این سرزمین با تمام قوا برای ایجاد فشار و ناامیدی تلاش میکنند، اما ملت ایران با اتکاء به لطف الهی، مشارکت مردم و درایت مقام معظم رهبری با عزت و سربلندی از همه مشکلات عبور خواهد کرد و آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد زد.
رئیسجمهوری همچنین تصریح کرد: کسانی که در خارج کشور نشستهاند و پمپاژ یأس و ناامیدی میکنند و حرفهای بیربط میزنند، خودفروختگانی هستند که پشت اسرائیلی که مردم عزیز ایران را بمباران میکند و در غزه انسانها را به خاک و خون میکشد، میایستند و دم از حقوق ایران میزنند. آنان باید از رفتار خود شرمسار باشند و ادعای دلسوزی برای این کشور نکنند.
هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب کشورش محل تاخت و تاز عدهای اجنبی شود
پزشکیان با بیان اینکه هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب کشورش محل تاخت و تاز عدهای اجنبی شود، یادآور شد: در آن ۱۲ روز جنگ بسیاری از کسانی که ما شاید با آنان نامهربانی کرده باشیم یا به خاطر رفتارمان با ما خوب نباشند یا حتی کسانی که در زندان بودند از همانجا تعهد خود به ایران و تمامیت ارضی آن اعلام کردند، از رهبری و انقلاب دفاع کردند و تجاوزی که انجام شد را محکوم کردند. از این مردم قدردانیم.