محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‏«نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت شده و امور واگذارشده مشخص باشند».