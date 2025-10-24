کد خبر: ۳۲۰۹۰۵
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱
قالیباف:
واگذاری اختیارات به استانها باید در یک چارچوب مشخص انجام شود
رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استانها که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید میکنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استانها و ردههای استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت میکنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت شده و امور واگذارشده مشخص باشند».