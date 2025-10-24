فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۰۵
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
قالیباف:

واگذاری اختیارات به استان‌ها باید در یک چارچوب مشخص انجام شود

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ‏«نه صرفاً امروز بلکه نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی در اداره کشور تأکید می‌کنم و با تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات به استان‌ها و رده‌های استانی که طبق برنامه هفتم وظیفه دولت است، موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم؛ اما این کار باید در یک چارچوب مشخص انجام شود. یعنی باید اصل ۱۲۷ قانون اساسی در این فرآیند رعایت شده و امور واگذارشده مشخص باشند». 

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

جرم مضاعف!(گفت و شنود)

خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری(یادداشت روز)

این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!(نکته)

اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد براندازی در ایران خیال‌پردازی است

اخبار ویژه

مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد

پاسخ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به ماله‌کشی پادوی ترامپ(خبر ویژه)

چرا از مــرگ می‌ترسیم؟

مطالبات ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس پرداخت شد

علم را نمی‌توان ترور کرد