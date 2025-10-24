کد خبر: ۳۲۰۹۰۲
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱
بايد خودمان كوشش كنيم(درمکتب امام)
برادران عزيزم! ما در عصرى واقع شدهايم كه ظلمت دنيا را گرفته است. ما در عصرى واقع شدهايم كه ارزشهاى انسانى بهكلى از بين رفته و به جاى آن ارزشهاى غير انسانى و شيطانى نشسته است. ما در عصرى واقع هستيم كه شياطين عالم هجوم به انسانها و ارزشهاى انسانى آوردهاند و مىخواهند كه دنيا را به سلطه شيطان در آورند. ما در اين عصر با اتكا به خداى تبارك و تعالى و استمداد از اسلام و قرآن كريم و ولىّ عصر(ع) بايد خودمان كوشش كنيم و خودمان جهاد كنيم؛ جهاد در دانشگاهها و دانشكدهها، جهاد در كارخانهها و كارگريها، جهاد در كشاورزيها، جهاد در مدارس، جهاد در همه جا، جهاد در جبههها و جهاد در پشت جبههها.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص410 | جماران؛ 4 اردیبهشت 1362