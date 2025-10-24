فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۰۲
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

بايد خودمان كوشش كنيم(درمکتب امام)

برادران عزيزم! ما در عصرى واقع شده‏ايم كه ظلمت دنيا را گرفته است. ما در عصرى واقع شده‏ايم كه ارزش‌هاى انسانى به‌كلى از بين رفته و به جاى آن ارزش‌هاى غير انسانى و شيطانى نشسته است. ما در عصرى واقع هستيم كه شياطين عالم هجوم به انسان‌ها و ارزش‌هاى انسانى آورده‏اند و مى‏خواهند كه دنيا را به سلطه شيطان در آورند. ما در اين عصر با اتكا به خداى تبارك و تعالى و استمداد از اسلام و قرآن كريم و ولىّ عصر(ع) بايد خودمان كوشش كنيم و خودمان جهاد كنيم؛ جهاد در دانشگاه‌ها و دانشكده‏ها، جهاد در كارخانه‏ها و كارگري‌ها، جهاد در كشاورزي‌ها، جهاد در مدارس، جهاد در همه جا، جهاد در جبهه‏ها و جهاد در پشت جبهه‏ها.
صحیفه امام؛ ج17؛ ص410 | جماران؛ 4 اردیبهشت 1362

