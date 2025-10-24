ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم زورگویی نخواهد شد
امام جمعه موقت تهران گفت: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معاملهای که با زورگیری همراه باشد، تسلیم است و ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.
آیتالله سید احمد خاتمی، در خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با جوانان قهرمان و مدالآور المپیادهای جهانی گفت: دو عنصر اصلی در رهنمودهای رهبری وجود دارد؛ نخست امید؛ ایران و جوانانش مظهر امید هستند. کشور ما در رتبه اول تحقیقات علمی جهان قرار دارد که این خود مایه امید است. بارها رهبر فرمودند که آینده را روشنتر از گذشته میبینم.
امام جمعه موقت تهران عنصر دوم را عزت و اقتدار دانست و افزود: رهبر انقلاب دروغهای ترامپ را افشا کردند. ادعای جنگ با تروریسم در حالی است که در دو سال گذشته حدود 20 هزار کودک کشته شدهاند. اگر دنیا میخواهد تروریست واقعی را بشناسد، آن شخص ترامپ است.
وی خاطرنشان کرد: ترامپ، شهید سلیمانی، شهید طهرانچی و شهید عباسی را به شهادت رسانده و داعش را ایجاد کرده است. ادعای دوستی با ملت ایران نیز دروغی آشکار است. شما رژیمی سیاه و شکنجهگر بر ایران مسلط کردید و جاسوسخانهها مرکز توطئه علیه ملت بودند. از نگاه شما هر کسی که در مقابل شرارتها ایستادگی کند، تروریست است، در حالی که نگاه ملتها اینگونه نیست.
به گزارش تسنیم، امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معاملهای که با زورگیری همراه باشد، تسلیم است و ملت عاشورایی ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.
آیتالله خاتمی همچنین با اشاره به پایان مدت قطعنامه 2231 گفت: دو هفته قبل قرارداد کذایی 10 ساله برجام به پایان رسید. راجع به برجام و این پرونده غمبار، دنیایی حرف است؛ معارف ما میگوید که به دشمن نباید خوشبین بود بلکه به همه چیز دشمن ولو لبخندش باید بدبین بود. همچنین امیرالمؤمنین(ع) فرموده است که اعتمادکردن به دشمن، عامل فریب است. باید عبرت گرفت و گذشته چراغ راه آینده باشد؛ این عبرت میگوید که آمریکایی که قرارداد برجام را پیش چشم جهانیان پاره کرد، قابل مذاکره نیست و توصیه به مذاکره سادهلوحی سیاسی است؛ نسخه دادن درباره پذیرفتن داوطلبانه تعلیق غنیسازی و مذاکره جامع نشان آن است که گویندگان این سخنها، عبرت نگرفتند. در این زمینه وزیر امور خارجه بهدرستی گفته است که آمریکا زیادهخواه است و به میز مذاکره برنمیگردیم؛ این سخن مورد تایید و موضع انقلاب اسلامی است.
وی همچنین با اشاره به نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: بعد از دو سال جنایات بیامان صهیونیستها مجبور شدند که آتشبس را بپذیرند اما رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ یک از قوانین نیست و به معنای دقیق کلمه وحشی است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به برگزاری اجلاس صلح غزه در شرمالشیخ پایتخت مصر، ادامه داد: این آتشبس در شرمالشیخ با حضور ترامپ و سران بیش از 20 کشور جهان اعم از انگلیس، فرانسه و آلمان که همه در جنایات غزه دست داشتند، شکل گرفت و ترامپ همه رؤسای جمهوری که در این اجلاس حضور داشتند را تحقیر کرد، دریغ از اینکه یک غیرتمند پیدا شود و در مقابل این کانون غرور و نخوت بایستد. درباره این آتشبس واسطهها از جمله مصر باید دقت کنند که رژیم صهیونیستی خونخوار است و باید جلوی خونخواری این رژیم وحشی بایستند.
آیتالله خاتمی با اشاره به در پیش بودن سالروز ولادت حضرت زینب (س) گفت: عاشورای حسینی به این شیرزن قهرمان مدیون است چرا که او در روز عاشورا پرستار امام معصوم شد و نامگذاری این روز به نام «پرستار» اقدام بسیار خوبی است. پرستاران قشر خدمتگزاری هستند که بخشی از پروسه درمان برعهده آنهاست. امیدواریم که مسئولان انشاءالله بیش از گذشته به زندگی و معیشت آنها رسیدگی کنند.
وی به تصمیم اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و مسئولان مربوطه در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران اشاره و اظهار کرد: حرکتی که در مورد بانک آینده صورت گرفت حرکت مناسبی است و امیدواریم که این حرکت درست، کند نشود.
رئیس نظام پرستاری:
بزنگاه سلامت ما، پیری جمعیت است
احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری پس از دوران کرونا مبنی بر توجه ویژه به حرفه پرستاری گفت: رهبر معظم انقلاب هشدار دادند که اگر به پرستاری توجه نشود، آسیب خواهیم دید. ما در ابتدا تصور میکردیم منظور ایشان حوادث و زلزله است، اما به نظر میرسد این سخن، دوراندیشی بیشتری داشته است. بزنگاه ما در سلامت، پیری جمعیت است و همه باید در نظام سلامت برای آن آماده شویم.
وی با بیان اینکه در حوزه پرستاری ۱۶۰۰ مراقب منزل در حال ارائه خدمت هستند، بیان کرد: نظام پرستاری تاکنون هزاران شهروند را آموزش داده است، اما در حوزه بیمه مراقبتهای پرستاری نیازمند توجه ویژهتری هستیم.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: رشد پرستاری پس از انقلاب چشمگیر بوده و امروز در این حوزه به خودکفایی رسیدهایم. هماکنون ۲۲۰ دانشکده پرستاری سالانه حدود ۲۰ هزار پرستار آموزش میدهند.
به گزارش فارس، وی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، در حوزه آموزش پرستاری، وزیر بهداشت و رئیسجمهور نگاه ویژهای داشتهاند، اما با وجود همه این تلاشها، همچنان کمبود شدید پرستار بهدلیل نگهداشت ناکافی، مشکل اصلی نظام سلامت است.
نجاتیان خاطرنشان کرد: سالانه به اندازه استاندارد جهانی پرستار در کشور داریم، اما به دلیل کمبود نیرو، پرستاران مجبور به اضافهکار اجباری هستند. همچنین در زمینه پرداخت معوقات و مطالبات، نگرانیهایی وجود دارد، هرچند دولت در تلاش برای پرداخت آنهاست.
وی گفت: در مجموع، پرستاران ایران اسلامی خود را متعهد میدانند که هر زمان مردم به آنان نیاز داشته باشند، جانانه به کمک بشتابند.