عارف: شبکه نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور تشکیل شود

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شبکه نخبگان ایرانی باید در داخل و خارج کشور تشکیل شود، تصریح کرد: نقش، جایگاه و افتخارآفرینی تک‌تک نخبگان علمی و مدال‌آوران المپیادهای جهانی نشان می‌دهد که به اندازه یک ملت برای کشور و نظام مؤثر هستند.

محمدرضا عارف در دیدار با اعضای باشگاه و مدال‌آوران المپیادی که در باشگاه دانش‌پژوهان جوان برگزار شد، با اشاره به دیدارهای خود در یک هفته با جامعه علمی کشور از جمله دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه دانش‌پژوهان جوان به ذکر خاطره‌ای از حضور خود در کنکور ورودی دانشگاه‌ها در پیش از انقلاب اسلامی بیان کرد: در آن دوران کسی باور نمی‌کرد که یک نفر از شهر یزد به دلیل سازوکارهای برگزاری کنکور که در انحصار چند شهر خاص بود، بتواند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند که البته این نگاه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاح شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، وی همچنین درخصوص حضور خود در مسابقات علمی و همچنین کسب رتبه بالا توسط یکی از دانش‌آموزان در رشته پزشکی در کنکور در دوران پیش از انقلاب افزود: زمانی که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می‌کردیم، کسی توجهی نمی‌کرد اما پس از کسب عنوان در این مسابقات و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها یک جهشی در آموزش و پرورش یزد احساس شد که این به دلیل برخورد منطقی یک مدیر با دانش‌آموزان و عوض شدن مسیر زندگی ما بود.

وی اضافه کرد: من به عنوان یک فرد از یک شهرستان می‌خواستم بعد از اتمام دیپلم در مغازه پدرم در فرش فروشی مشغول به کار شوم اما مدیر مدرسه‌ام باعث انتخاب مسیر جدیدی در زندگی من شد که این را مدیون عنایت پروردگار می‌دانم و هر کاری که برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم انجام دهم ذره‌ای از عنایات خداوند را جبران نکرده‌ام.

معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به مدال‌آوران المپیادی با بیان اینکه مطمئن باشید لطف خداوند شامل حال شما شده که در تاریخ علمی کشور ماندگار شوید، تصریح کرد: کلاس درس مکان مقدسی است که این قداست اجازه نمی‌دهد از مسیر علمی جدا شود.

عارف: دانشگاه باید پژوهش‌محور

و جامعه‌محور باشد

عارف همچنین روز پنجشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ در جلسه شورای معاونین دانشگاه آزاد اسلامی با تبریک انتصاب رنجبر به سمت ریاست این دانشگاه به ویژگی‌های علمی او اشاره کرد و با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در ۵ دهه گذشته پیشتاز در توسعه علمی کشور بوده است، گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی و در مقطع انقلاب فرهنگی که ۱۷۵ هزار دانشجو در کشور داشتیم، به لزوم تحول در آموزش عالی و تربیت نیروی متخصص پی بردیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر این رویکرد در ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی وجود نداشت، نمی‌توانستیم مدعی جایگاه اول منطقه‌ای در سند چشم‌انداز توسعه در زمینه فناوری باشیم و شاید مجبور بودیم برای تحصیلات تکمیلی دانشجویان را به خارج از کشور اعزام کنیم. این روند طی شد تا دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد تربیت نیروی انسانی و خوداتکایی در تامین نیازهای علمی کشور تاسیس شد و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شد.

وی یادآور شد: اگر دانشگاه آزاد اسلامی فقط به مطالبه اجتماعی پاسخ داده باشد، بزرگ‌ترین خدمت را به رشد علم و فناوری کشور داشته زیرا منابع محدود دولتی، پاسخگوی نیاز به تحصیل در دانشگاه نبود.

عارف همچنین گفت: در مقاطعی شاهد بروز اختلافات سیاسی در دانشگاه آزاد بودیم که البته اکنون این اختلافات و دعواها دیگر وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از زمان ایجاد تحول در آموزش ۴ دهه گذشته است، افزود: اکنون براساس سند چشم‌انداز توسعه، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب باید به سمت دستیابی به جایگاه اول منطقه‌ای در فناوری‌های پیشرفته دست یابیم. البته در سال‌های اخیر این اهداف جدی گرفته نشد تا اینکه جنگ ۱۲ روزه رخ داد و دانشگاه متوجه شد که به یک تحول جدی نیاز دارد. ما در این جنگ هزینه دادیم و هزار نفر از هموطنان از جمله شهید طهرانچی؛ رئیس دانشگاه آزاد شهید شدند اما این دستاورد هم به دست آمد که دانشگاه متوجه شد که به تحول جدی نیاز دارد.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، جنگ فناوری با فناوری و جنگ علم با علم بود و ما توانستیم به اتکای توان نظامی خود که مبتنی بر فناوری بومی بود، دشمن را مجبور به آتش‌بس کنیم. البته باید همچنان آماده‌ باشیم تا اگر دشمن روزی دوباره شیطنت کرد، پاسخ محکم‌تری به او بدهیم. همچنین باید با تقسیم کار ملی در محیط دانشگاهی و انسجامی که در این بخش حاصل شده است، به جایگاهی برسیم که دشمن دیگر خواب تجاوز به ایران را نبیند و متوجه شود اگر حمله کند، با پاسخ درخور مواجه می‌شود.

عارف به دیپلماسی علمی اشاره کرد و گفت: دیپلماسی علمی می‌تواند توطئه ایران‌هراسی را خنثی کند. دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در تقویت روحیه و غرور ملی داشته باشد، در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در کشور در این زمینه انجام شده است و امروز دیگر کسی ملیت را در مقابل اسلامیت قرار نمی‌دهد و این نتیجه به دست آمده است که ملی‌گرایی حتی موجب تقویت اسلامیت هم می‌شود بنابراین تقویت روحیه و غرور ایرانی- اسلامی اهمیت داشته و باید این رویکرد دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: کشور به اتکای جوانان و دانشمندان خود به دستاوردهای علمی بزرگی رسیده است. اکنون دانشگاه آزاد هم که دستاوردهای علمی فراوانی داشته است باید به میدان آمده و اولویت‌های کشور را برآورده کند. در مقطع فعلی باید فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم و سایر فناوری‌ها را در اولویت قرار دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه دانشگاه آزاد باید پژوهش‌محور و جامعه‌محور شود و دنبال ارائه راه‌حل برای مسائل و مشکلات جامعه باشد، گفت: کشور باید به سمت دانشگاه‌های نسل ۳ و ۴ حرکت کرده و زنجیره‌ای از علم به ثروت ایجاد کند. همچنین ارتباط دانشگاه با صنعت و بخش خصوصی باید افزایش یابد.

در ابتدای این دیدار، رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از عملکرد این دانشگاه ارائه کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به برکت تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی(ره)، حمایت‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و تلاش‌های ارزشمند مؤسسان و مدیران پیشین، از جمله مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی، شکل گرفت و امروز این دانشگاه که مولود انقلاب است دارای دستاوردهای بسیار ارزشمندی است.

وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش‌های گرانقدر شهید دکتر طهرانچی، مسیر رشد و تعالی خود را طی کرده و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه علم، فناوری و فرهنگ به‌دست آورده است.

رنجبر تصریح کرد: خوشبختانه مقام معظم رهبری سه فرمان مهم ارتقای علمی، گسترش فضای انقلابی و حفظ کیان دانشگاه را برای ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی صادر فرموده‌اند که در راستای آن «سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی» تدوین و به تصویب هیئت‌ امنای دانشگاه رسیده است. این سند پنج‌ساله اکنون در حال اجراست و تمامی اهداف پیش‌بینی‌شده در آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تداوم اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف دانشگاه در مسیر تحقق اهداف سند تحول گام برمی‌دارند و ان‌شاءالله این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.