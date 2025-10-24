نوآوری علمی و اندیشه سیاسی دو ویژگی برجسته علامه نائینی
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران همایش بینالمللی علامه میرزای نائینی(ره)، صبح پنجشنبه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر
شد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در این دیدار، علامه نائینی را از استوانههای رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند: از جنبه تخصصی، خصوصیت برجسته مرحوم نائینی، شاکلهسازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و نوآوریهای قوی و پرتعداد ایشان است.
رهبر انقلاب، تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگیهای علامه نائینی برشمردند و خاطرنشان کردند: خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیتی استثنایی تبدیل میکند برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور «تنبیهُ الاُمه» انعکاس یافته است.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افزودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانونگذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تأیید فقها و علمای برجسته دینی است.
ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومتی اسلامی و مردمی را به تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمعآوری کتاب «تنبیهُ الاُمه» به دست خود میرزای نائینی گفتند: مشروطهای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند درواقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسیها در ایران به نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضلالله نوری منتهی شد، متفاوت بود.
در این دیدار، آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای همایش بینالمللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کرد.