علم را نمیتوان ترور کرد
دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
«... دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را میکشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت میکردید؛ مباحثه میکردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور را باطل میداند. اسلام منطق دارد...»
این جملات بخشی از متن سخنرانی حضرت امام خمینی رحمهًْاللهعلیه در مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهری در مدرسه فیضیه قم به تاریخ 14 اردیبهشت 1358 (3 روز پس از ترور استاد) و در جمع اقشار مختلف مردم بود.
فردی که محمدرضا حکیمی دربارهاش نوشت:
«... کسانى که از نزدیک با استاد مطهری محشور بوده و خدمات علمى گسترده او را دیده و به شخصیت علمى و روحیات معنوى وى آشنایى داشتهاند، او را به صفاتى چون جامعیت علمی، نشر آثار گسترده و ابداع در تدوین، نثر روان، روح لطیف و شعرشناس، اهتمام فراوان به قرآن و نهجالبلاغه، شناخت دقیق سیره نبوى، اطلاع از احوال عالمان پیشین، شناخت تحلیلى از تاریخ اسلام، خوى علمى، عبادت و تهجّد، حریّت فکرى و شناخت مباحث اقتصادى زمان ستودهاند...»
تعداد 1052 نوار کاست باقیمانده از سخنرانیهای استاد در مساجد و حسینیهها همچون حسینیه ارشاد و مسجد الجواد و جاوید و هدایت و... و کلاسهای دانشگاه و جلسات هفتگی در مراکز علمی همچون انجمن اسلامی پزشکان و مهندسین و دانشجویان، 64 عنوان کتاب در معرفی ابعاد مختلف اسلام که بعضا دو جلدی و سه جلدی هستند، مقالات ارزشمند و مستدل در نشریات علمی و آکادمیک و... از جمله آثار استاد شهید مطهری بود که طی سالهای حیات پربرکتش انتشار یافت.
چند ماه بعد، آیتالله دکتر محمد مفتح، رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران را در صحن همان دانشگاهی که سالها در آن تدریس نموده و نسل جوان دانشجو را تربیت کرده بود، ترور کرده و به شهادت رساندند. عالِم دانشمندی که خود مظهر حوزههای علمیه و دانشگاه بود و عمری را برای تحصیل و تدریس علم در این هر دو نهاد و مرکز آموزش عالی صرف کرد.
به تحصیلات حوزوی بسنده نکرد و در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و با تلاش زیاد دوره دکترا (PH.D) را به پایان برد. او از طریق نشر مطالب و مقالات در موضوعات مختلف سیاسى، اجتماعى، تاریخى و اعتقادى، در فرصت بسیار کوتاه دهها کتاب علمی و تحقیقی به جامعه عرضه نمود که بسیاری از خلأهای علمی و پژوهشی آن زمان را پر میکرد.
و اینچنین بود که گلولههای جهل و وابستگی و تروریسم از 46 سال پیش مغزهای علم و دانش انقلاب و ایران را نشانه رفت و هزاران تن از بهترین فرزندان این آب و خاک را به جرم آزاداندیشی و استقلالطلبی به خاک و خون کشید.
ترور دانشمندان و متخصصین علمی
اگر ترورهای شخصیتهای علمی دوران اوایل پیروزی انقلاب، تا حدودی وجهه سیاسی هم داشت و بعضا دانشمندانی را هدف قرار میدادند که به هرحال مسئولیتی نیز در انقلاب و بهخصوص دوران مبارزه داشتند، اما در دو دهه اخیر ترورهای یاد شده، صرفا بعد ضد علمی داشته و دقیقا افرادی هدف ترور قرار گرفتهاند که بهجز فعالیت علمی، عمدتا به کار دیگری مشغول نبودند.
در ۲۶ دی سال ۱۳۸۵(15 ژانویه 2007) دکتر اردشیر حسینپور، دانشمند ایرانی در خوابگاه دانشگاه شیراز بر اثر گاز سمی ترور شد. دکتر حسینپور استاد فیزیک دانشگاه شیراز، سرپرست مرکز تحقیقاتی فیزیک دانشگاه مالک اشتر، دکترای فیزیک هستهای، دانشمند تأسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان، مؤسس مراکز تحقیقاتی الکتروسرام امواج الکترومغناطیسی دانشگاه مالک اشتر و شیراز و... بود.
۴ فوریه ۲۰۰۷ روزنامههای اسرائیلی «هاآرتص» و «یدیعوت آحارانوت» تیتر زدند که ترور دکتر اردشیر حسینپور به دست موساد (سرویس جاسوسی اسرائیل) انجام گرفته است. این آغاز یک دوره ترور دانشمندان ایرانی بود؛
دکتر مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران در 22 دیماه 1388، دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی دو تن از استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در 8 تیرماه 1389، داریوش رضایینژاد دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اول مرداد 1390 و مصطفی احمدی روشن مهندس شیمی از دانشگاه صنعتی شریف صبح روز 21 دیماه 1390 توسط تیمهای ترور اسرائیلی و گروهک تروریستی منافقین هدف قرار گرفتند که بهجز دکتر عباسی، همگی به شهادت رسیدند.
«گیدئون لوی» نویسنده و روزنامهنگار سرشناس اسرائیلی در 29 نوامبر 2020 در ستون نظر خود در روزنامه «هاآرتص» درباره شروع ترور دانشمندان ایرانی نوشت:
«دادگاه عالی اسرائیل در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶ در حکمی به «قتلهای هدفمند» مشروعیت داد. پس از آن اسرائیل این تاکتیک را پی گرفت که دستکم هفت دانشمند برنامه هستهای ایران از جمله قربانیان آن بودند. نخستین آنها اردشیر حسینپور، فیزیکدان هستهای ایرانی بود که ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷ «به شکل مشکوکی» جان داد. رسانههای ایرانی دلیل مرگ او را «گازگرفتگی» اعلام کردند اما بعدها «ساندی تایمز» گزارش داد که حسینپور در تأسیسات هستهای اصفهان مشغول بوده که برای نطنز گاز هگزافلوراید اورانیوم تولید میکرده و موساد او را ترور کرده است.»
گیدئون لوی در ادامه مقالهاش اظهار داشت: «کشتنهای هدفمند از جمله اندک چیزهایی است که اسرائیل به اندازه آبیاری قطرهای و گوجهفرنگی گیلاسیاش به آنها میبالد. این کشتنها درواقع قتلهای دولتی هستند و تنها دولتهای معدودی همچون ایالاتمتحده، عربستان سعودی و روسیه دشمنان یا حریفانشان را به قتل میرسانند؛ و قطعاً کسی بهاندازه اسرائیل چنین نمیکند.»
شلیک به قلب دانش
پس از چندین و چند سال تلاش همهجانبه سرویسهای جاسوسی اسرائیل و آمریکا و انگلیس برای ترور دکتر محسن فخریزاده، استاد فیزیک دانشگاه و جزو پنج ایرانی لیست پانصد نفره قدرتمندترین افراد جهان در نشریه فارن پالیسی، سرانجام عملیات فوق در بعدازظهر 7 آذرماه 1399 انجام گرفت. آنها با استفاده مسلسلی که از راه دور و از طریق ماهواره کنترل میشد ، 13 گلوله به دکتر فخریزاده شلیک کردند.
بعدا رونن برگمن، نویسنده و پژوهشگر اسرائیلی در گفتوگو با شبکه سلطنتی بریتانیا، بیبیسی اذعان کرد که آنها نه یک مسئول پروژه هستهای ایران بلکه علم و دانش را ترور کردند. او خاطرهای نقل کرد از گفتوگو با ژنرال «مایکل هیدن» (یکی از شخصیتهای مهم چند دهه اخیر جامعه اطلاعاتی آمریکا و ریاست وقت سازمان سیا) و از بحث او در اولین جلسه شورای امنیت ملی آمریکا با رئیسجمهوری وقت یعنی باراک اوباما در سال 2009 که اوباما از میزان اورانیوم غنیسازی شده ایران در سایت نطنز پرسیده بود. ژنرال هیدن در پاسخ اوباما چنین توضیح داده بود:
«آقای رئیسجمهور!... در تاسیسات نطنز، حتی یک الکترون هم وجود ندارد که انتهای آن تبدیل به بمب اتم بشود، کاری که آنها در نطنز انجام میدهند تولید سلاح هستهای نیست، بلکه تولید دانش است و تنها یک راه هم برای کشتن دانش وجود دارد...»
بنا به گفته رونن برگمن، ژنرال مایکل هیدن به اوباما تأکید کرده بود قویترین و مهمترین ابزار آنها برای توقف برنامه هستهای ایران، کشتن دانشمندان ایران در کف خیابانهای تهران توسط اسرائیل بود. دانشمندانی که نام و هویتشان را عوامل داخلی و جاسوسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و آمریکاییها برای اسرائیل فاش ساخته بودند.
این درحالی بود که پیش از وقوع انقلاب اسلامی، به انحای مختلف و با سانسور بزرگ و طولانی تاریخ تمدن اسلامی و نقش آن در تمدن بشری طی قرون متمادی، همواره سعی داشتند تا اسلام را مخالف و مغایر علم و دانش و هنر جلوه داده و خود را منادی هرگونه پیشرفت و تمدن بنمایانند، در حالی که بنا به تصریح حتی برخی مورخان غربی، همه آنچه از تمدن و علم و دانش داشتند را از مسلمانان و تمدن اسلامی گرفته بودند و به جای قدردانی و پاسداشت اسلام، به جعل و تحریف تاریخ پرداخته و همه آن پیشرفتها را به نام خود سند زدند!!
اما پس از پیروزی انقلاب و رشد حیرتانگیز علمی کشور، دیگر نمیتوانستند آن را سانسور نمایند، تطمیع و جذب دانشمندان تنها بهطور محدود جواب داد، پس ناگزیر به سنت همیشگی و روش تاریخی خود یعنی حذف و ترور روی آوردند! غافل از اینکه عالِم را میتوانند حذف کنند اما علم و نام و سیره و مرامش را هرگز.
ترور دستهجمعی دانشمندان
در حمله ناجوانمردانه 23 خرداد 1404 و جنگ تحمیلی 12 روزه نیز 29 شخصیت علمی و استادان برجسته دانشگاههای کشور توسط تروریستهای اسرائیلی ترور شدند از جمله:
دکتر امیرحسین فقهی، متخصص رادیودارو و پژوهشگر سابق CERN و یکی از نخبگان علمی که همچنین در توسعه نیروگاههای هستهای برای تولید برق مشارکت داشت و دارای بیش از ۱۶۰ مقاله علمی بینالمللی و بیش از ۲۶۰۰ ارجاع علمی، با شاخص h معادل ۲۷ بود، دکتر عبدالحمید مینوچهر طراح سوخت رآکتور که از سال 1401 ریاست دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی را برعهده داشت، دکتر فریدون عباسی دانشآموخته رشته فیزیک هستهای از دانشگاه شیراز و دانشگاه مشهد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر که یک بار نیز ترور ناموفق شده بود، دکتر محمدمهدی طهرانچی، نخبه و دانشمند محاسبات کوانتومی، نانوفیزیک و نانوتکنولوژی، ابررسانایی دمای بالا، شبیهسازیهای محاسباتی در مواد، خواص الکترونیکی و مغناطیسی مواد و فیزیک محاسباتی، دکتر اکبر مطلبیزاده پژوهشگر برجستهای که عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دارای مدرک دکتری فیزیک گرایش فیزیک هستهای بود، دکتر احمدرضا ذوالفقاری که دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک هستهای از امپریال کالج انگلستان گرفته بود، دکتر سعید برجی از دانشمندان مکانیک ایران، دکتر مجید تجن جاری، مدرس برنامهنویسی و هوش مصنوعی، مهندس ذاکریان، فارغالتحصیل رشته مهندسی مکانیک، دکتر ایثار طباطبایی قمشه، دکترای مهندسی مکانیک، دکتر محمدرضا صدیقی صابر، مهندس و محقق در برنامه انرژی هستهای، دکتر علی باکویی کتریمی دانشمند هستهای و....
مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای، در دیدار روز دوشنبه صدها نفر از قهرمانان رشتههای مختلف ورزشی و مدالآوران المپیادهای علمی جهانی فرمودند:
«... آنها علاوه بر کشتار کور مردم، دانشمندان ما همچون طهرانچی و عباسی را ترور و به این جنایت افتخار کردند اما باید بدانند که نمیتوانند علم را ترور کنند...»