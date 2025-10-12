از اسرائیل اصرار از پادوهای اسرائیل انکار!
جریان غربگرای داخل ایران به نیابت از روابط عمومی ارتش اسرائیل دست از انتشار و توزیع تحلیلهای کممایه با هدف تحقیر جبهه مقاومت و زیر سؤال بردن عملیات «طوفانالاقصی» برنمیدارد.
تازهترین نمونه آن مربوط به سرمقاله یکی از روزنامههای صبح کشور است که علیرغم نامش در مسیری خلاف جمهوری اسلامی گام برمیدارد. این روزنامه مدعی شده است: «عمليات طوفانالاقصي يک اشتباه بود. ما از همان اولين لحظات دريافت خبر اين عمليات بر اين عقيده بوديم و اکنون که بيش از دو سال از انجام آن گذشته بر اين باورمان راسختر شدهايم.» این روزنامه که ظاهراً حتی تاریخ شروع عملیات طوفانالاقصی را هم نمیداند و آن را 15 شهریور 1402(!) اعلام کرده است؛ تمامی جنایات آمریکا و اسرائیل در منطقه طی دو سال اخیر را به حساب عملیات طوفانالاقصی گذاشته و همه را «از عوارض منفي عمليات طوفانالاقصي» دانسته است.
نویسنده حتی به خود زحمت نداده تا نگاهی گذرا به شرایط پیش از عملیات «طوفانالاقصی» بیندازد و مثلاً ببیند رژیم صهیونیستی یک سال پیش از 7 اکتبر 2023 با خیال خام اینکه کار مقاومت فلسطین به پایان رسیده و اراضی اشغالی برای او امن شده است؛ اقدام به برگزاری رزمایش «ارابههای آتش» در قبرس کرد و در آن رزمایش نظامی جنگ با حزبالله لبنان و حمله به تأسیسات هستهای ایران را شبیهسازی کرد. در واقع حمله به لبنان و ایران بخش جداییناپذیری از برنامه رژیم صهیونیستی حتی پیش از عملیات طوفانالاقصی بود و اندیشکدههای وابسته به ارتش رژیم صهیونیسیتی مانند «مؤسسه دادو» نیز آشکار از این هدف سخن میگفتند. با این حساب مجاهدان فلسطینی با انجام عملیات «طوفانالاقصی» محاسبات رژیم صهیونیستی را به هم ریختند و با جانفشانی خود، بار دیگر ارتش رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی درگیر کردند و قوای آن را تحلیل دادند.
این روزنامه که سرمقاله خام و نسنجیدهاش با استقبال رسانههای معاند خارج کشور و رسانههای عبری مواجه شده، ظاهراً حتی خبری از شرایط پس از عملیات طوفانالاقصی ندارد و یکبار هم اعتراف رسانهها و چهرههای صهیونیستی درباره موفقیت این عملیات به گوشش نخورده است. روز گذشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» اعتراف کرد که حماس از جنگ غزه سالم بیرون آمد و اهداف یحیی سنوار محقق شد. «حیم لوینسون» تحلیلگر سیاسی ایمن روزنامه نوشت: «جنبش حماس توانست تا آخرین روز جنگ، ساختار سازمانی و رهبری سیاسی خود را در نوار غزه حفظ کند.» او تأکید کرد که حماس همچنان یکی از بازیگران اصلی آینده غزه خواهد بود، زیرا گروههای شبهنظامی وابسته به اسرائیل در داخل این منطقه نفوذ چندانی ندارند و با خروج ارتش اسرائیل، بهسرعت از میان خواهند رفت. به گفته لوینسون، حماس با دو دستاورد بزرگ از این جنگ بیرون آمده است: «نخست، بازگرداندن مسئله فلسطین به صدر توجه جهانی پس از سالها تلاش نتانیاهو برای عادیسازی و به حاشیه راندن آن؛ و دوم، آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل؛ دستاوردی که در برابر ناتوانی تشکیلات خودگردان، با وجود همکاری کامل امنیتی با اسرائیل، تضاد آشکاری دارد.»
در همین زمینه «رونن برگمن» یکی از چهرههای رسانهای وابسته به نهادهای امنیتی اسرائیل در روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» با اعلام اینکه اهداف اعلامی نتانیاهو در غزه محقق نشده است؛ نوشت: «چهار شرط از پنج شرطی که نتانیاهو برای خود تعیین کرده بود، هنوز محقق نشدهاند: حماس سلاح خود را حفظ کرده، نوار غزه خلع سلاح نشده، اسرائیل کنترل امنیتی کامل بر کل منطقه ندارد و هیچ تضمینی برای تشکیل اداره مدنی جایگزین وجود ندارد.» برگمن در ادامه تبلیغات رسانهای که اسرائیل را در موقعیت برتر و مقاومت فلسطین را در موضع شکست به تصویر میکشد زیر سؤال برده و میگوید میان واقعیت میدانی و تبلیغات رسانهای اختلاف وجود دارد.
ظاهراً دامنه این تبلیغات رسانهای ارتش اسرائیل به ایران هم رسیده و جریان غربگرای داخلی و نشریات وابسته به آن در محتوای تولیدی خود قصد بازنمایی شکست از عملیات پیروزمندانه «طوفانالاقصی» برای افکار عمومی داخل ایران دارند. در حالی که میتوان اظهارنظرها و گزارشهای تحقیقی فراوانی از منابع اسرائیلی مشاهده کرد که در آن به شکست اسرائیل و پیروزی مقاومت فلسطین اصرار دارند؛ پادوهای اسرائیل در ایران سعی میکنند این شواهد را انکار کرده و به ایجاد تردید و شبهه در افکار عمومی بپردازند.