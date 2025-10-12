رئیس اقلیم شمال عراق روابط با ایران را مثبت توصیف کرد و گفت: ایران در دوران سخت به ما کمک کرد و همسایه مهمی برای ماست.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم شمال عراق در نشستی که روز چهارشنبه از سوی اندیشکده آمریکایی «خاورمیانه» در شهر اربیل برگزار شد، گفت: روابط ما با ایران دو مسیر دارد؛ نخست اینکه ایران کشور همسایه ماست و مرزهای طولانی با آن داریم و هرگز نخواسته‌ایم روابط‌مان با آن تضعیف شود. در عین حال،

ما منبع تهدیدی برای ایران نیستیم و نمی‌خواهیم در اقلیم کردستان با هیچ کشور همسایه‌ای دشمنی داشته باشیم. این سیاست ماست.

به گزارش تسنیم از شفق‌نیوز، وی افزود: از نظر اقتصادی، میان ایران و اقلیم کردستان مبادلات تجاری به ارزش

11 میلیارد دلار وجود دارد. سال گذشته پس از سفرم به ایران، صفحه جدیدی در روابط میان اقلیم و تهران گشوده شد و رئیس‌ جمهور ایران نیز به اقلیم کردستان آمد. به نظر من این اتفاق تأثیر مثبتی بر روابط ما با ایران داشت.

بارزانی بار دیگر تأکید کرد: ایران کشوری مهم است و ما خواهان توسعه و تقویت بیشتر روابط با آن هستیم. اقلیم کردستان هرگز منبع تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران نبوده است. ایران در دوران سخت به ما کمک کرد و همسایه مهمی برای ماست.

رئیس اقلیم شمال عراق در مورد روابط این منطقه با ایران گفت: پس از سفرهایم به ایران و بعد از دیداری که با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای داشتیم، معتقدم که نوع، کیفیت و ماهیت روابط میان ایران و اقلیم کُردستان، به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته

است.