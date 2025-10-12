توافق قاهره فعلاً تعلیق شده و با آژانس همکاری نداریم
وزیر امور خارجه اظهار داشت: توافق قاهره در حال حاضر تعلیق شده است. همکاری با آژانس صورت نمیگیرد، مگر در قالب قانون مجلس. اگر هر درخواستی آژانس داشته باشد برای بازرسی از تأسیسات بمباران شده یا نشده ما، طبق قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی میرود و آنجا تصمیمگیری میشود که آیا دسترسی داده شود یا نشود.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه شنبه ۱۹ مهرماه در برنامه گفتوگوی ویژه تلویزیونی به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.
وی در این گفتوگوی خبری درباره طرح آتشبس در غزه عنوان کرد: ما همیشه از هر طرح و اقدامی که منجر به توقف جنایات و نسلکشی علیه مردم غزه شود، حمایت کردهایم. هیچ کسی نیست که از توقف جنایت و نسلکشی و تخریب در غزه حمایت نکند.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: همیشه در همه مجامع بینالمللی و روابط دوجانبه بر این تأکید کردیم که باید اقداماتی اتخاذ شود که جلوی جنایتکاران گرفته شود. هر طرحی که در این جهت باعث توقف جنایت شود، حامی آن بودیم و حمایت کردیم.
عراقچی گفت: اینکه این طرح چه اهدافی را در آینده در نظر دارد و چه مراقبتهایی باید صورت بگیرد، نظراتمان را گفتهایم. هیچ اعتمادی به رژیم صهیونیستی نیست. موارد مکرری از آتشبس را در گذشته در جاهای مختلف از جمله در لبنان شاهد بودیم که توسط این رژیم شکسته شده است. ما هشدارهای لازم را داده و باز هم خواهیم داد.
وی با بیان اینکه فعلا فاز اول این آتشبس اجرا شده، بیان کرد: عملیات جنگی متوقف و عقبنشینی اولیه صورت گرفته ولی همچنان بیش از ۵۰ درصد از خاک غزه در اشغال نیروهای اسرائیلی است و جای تردید جدی وجود دارد که آیا در آینده این عقبنشینی کامل خواهد شد یا خیر. قرار است در این روزها تبادل زندانیان و اسرا انجام شود.
هیچ مذاکره و پیامی با آمریکا رد و بدل نشده
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه ایران از آتشبس حمایت کرده و میخواهد در مسیر صلح قدم بردارد، اینکه ویتکاف از شما خواسته از طرح آتشبس در غزه حمایت کند؟ صحت دارد؟ گفت: خیر صحت ندارد. برداشت ترامپ از بیانیه وزارت خارجه و موضع ایران به خودش مربوط است. ما تعارف نداریم از بخشهایی از این طرح حمایت کردیم آن قسمتی که مربوط به توقف جنایت میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پیامی به آمریکا دادهایم؟ گفت: خیر. برداشتی که آنها داشتند از موضع علنی ما صورت گرفته است.
عراقچی افزود: هیچ مذاکره و پیامی رد و بدل نشده است. بله در یک مقاطع زمانی در گذشته آمریکا تلاش داشت که موضوعات مختلف را با هم ترکیب کند موضوعات منطقهای را با موضوعات مذاکرات هستهای، ولی همیشه قاطعانه گفتهایم مذاکرات ما فقط در موضوع هستهای است و هیچ وقت در خصوص موضوعی غیر از هستهای، بهخصوص مقاومت، با آمریکاییها و هیچ کس دیگری هیچ مذاکرهای نداشتیم.
توافق قاهره تعلیق شده، همکاری با آژانس صورت نمیگیرد
مگر در قالب قانون مجلس
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره توافق بین ایران و آژانس که پیش از این گفته بود دیگر کارایی ندارد، اظهار داشت: اینکه چرا با آژانس توافق جدید کردیم به خاطر تغییرات میدانی بود که در اثر تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شد.
وزیر امور خارجه بیان کرد: با اقدام سه کشور اروپایی در شورای امنیت انجام دادند، از نظر ما این توافق کارایی خود را از دست داده است. آیا ممکن است مجددا کارایی پیدا کند؟ اگر پیشنهادات منصفانهای باشد که حقوق مردم تأمین شود و در آن راهحلی که اگر بخواهیم برسیم نقشی برای آژانس تعریف شود مجددا برمیگردیم به این توافق چون این توافق بر اساس واقعیات میدانی این توافق حاصل شد.
عراقچی ادامه داد: توافق قاهره در حال حاضر تعلیق شده است. همکاری با آژانس صورت نمیگیرد، مگر در قالب قانون مجلس. اگر هر درخواستی آژانس داشته باشد برای بازرسی از تأسیسات بمباران شده یا نشده ما، طبق قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی میرود و آنجا تصمیمگیری میشود که آیا دسترسی داده شود یا نشود.
وی ادامه داد: به صورت مطلق نمیگوییم دیگر همکاری نخواهد بود، چون برخی از این همکاریها به نفع خود ماست. برای نمونه نیروگاه بوشهر زمانی که موعد تعویض سوخت آن باشد، باید بازرسان حضور داشته باشند یا راکتور تحقیقاتی تهران.
توافق قاهره کنار گذاشته شده درخواستهای آژانس
بررسی خواهد شد
وزیر امور خارجه بیان کرد: اگر چیزی به نفعمان باشد، طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیرد. نمیتوانیم بگوییم که روابط با آژانس به صورت کامل قطع شده است. فعلا توافق قاهره کنار گذاشته شده است و درخواستهای آژانس بررسی خواهد شد. اگر به منافع ما مربوط باشد و نیازی باشد، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری خواهد کرد.
تأیید صحبتهای نتانیاهو
وی درباره اظهارات پوتین مبنی بر اینکه اسرائیل علاقهای به درگیری با ایران ندارد، هم گفت: این خبر درست است. چند شب قبل یک تماس تلفنی بین نتانیاهو و آقای پوتین بوده و صبح روز بعدش سفیر ما را به ریاست جمهوری روسیه دعوت و این مطالب را از طرف نتانیاهو گفتند که نتانیاهو تأکید کرده بود قصد جنگ مجدد و درگیری مجدد با ایران را ندارد. دوستان روس به ما منتقل کردند و آقای پوتین این را بعداً علنی کرد و انتشار
داد.
عراقچی بیان کرد: بعد از شنیدن این خبر، تغییری در ارزیابیهای میدانی ما ایجاد نشد. نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل به سر میبرند
و روز به روز در حال تقویت هستند. امکان فریبکاری از سوی این رژیم زیاد است. شاید اینکه پوتین تصمیم گرفت که علنی اعلام کند در جهت این بود که فریبکاری نشود.