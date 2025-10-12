آقای ناطق نوری از شما بعید بود!(نکته)
۱- جناب آقای ناطقنوری در مصاحبهای گفتهاند: «از نظر من،
تصرف سفارت آمریکا بهعنوان «لانه جاسوسی» اشتباه بزرگی بود، بهنظر میرسد بسیاری از گرفتاریها از همان نقطه آغاز شد. وقتی بخواهیم راهکار پیشنهاد کنیم باید بدانیم مشکل چیست. مگر در سایر سفارتخانهها در دنیا قسمتی برای امور اطلاعاتی و جاسوسی وجود ندارد؟ آنجا را اشغال کردند و آمریکا هم در یک عمل متقابل سفارتخانه ما را گرفت و پولهای ما را بلوکه کرد. از آن زمان، مجموعهای از مشکلات و واکنشها ادامه پیدا کرد که به نظر من ناشی از همان تصمیمات اولیه بود»!
حجتالاسلام والمسلمین جناب ناطقنوری از مبارزان پرسابقهاند و دقیقاً به همین علت اظهارنظر ایشان درباره تسخیر لانه جاسوسی عجیب به نظر میرسد! چرا که دیدگاه یاد شده، نه علمی است، نه منطقی است! نه با اسناد موجود همخوان است و با آموزههای اسلامی که ایشان باید مروج آن باشند نیز در تناقض آشکار است. بخوانید!
۲- اسناد لانه جاسوسی که کارکنان سفارت آمریکا با عجله سعی در امحاء آن داشتند ولی بخش اعظم آن با تلاش پیگیر و شبانهروزی دانشجویان تسخیرکننده بازسازی شده و در دهها جلد کتاب چند صد صفحهای چاپ شده است به وضوح نشان میدهد که سفارت آمریکا در ایران، به مرکز و ستاد عملیات جاسوسی، تروریستی و برنامهریزی برای کودتا علیه جمهوری نوپای اسلامی ایران تبدیل شده بود. بعید است که جناب ناطقنوری با توجه به مسئولیتهای بلندپایهای که در نظام داشتهاند، از این واقعیت بیخبر باشند!
۳- فرمودهاند که پس از تسخیر لانه جاسوسی «مجموعهای از مشکلات و واکنشها ادامه پیدا کرد که به نظر من ناشی از همان تصمیمات اولیه بود»! بعید است آقای ناطق از این واقعیت بدیهی نیز بیخبر باشند که تقابل و درگیری آمریکا با ایران اسلامی، یک درگیری «ماهوی» است و از ماهیت طرفین درگیر ریشه میگیرد. دقیقاً به همین علت است که آمریکا در جریان انقلاب هزاران نفر از مردم ایران را به شهادت رساند و پس از آن تا قبل از تسخیر لانه جاسوسی طراحی چند کودتا، غائلهآفرینی در مناطق مختلف ایران و... را به صحنه آورد و هیچ فرصتی را برای توطئه علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن، از دست نداد.
۴- آقای ناطق داعیه پیروی از امام راحل(ره)و رهبر معظم انقلاب
را دارند ولی فرض کنیم که -خدای نخواسته- ایشان خود را ملزم به تبعیت از نظرات آن بزرگواران در تسخیر لانه جاسوسی نمیدانند(!) در این حالت نیز فقط نیمنگاهی گذرا به دیدگاه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان به وضوح از منطقی بودن، علمی بودن و ضروری بودن تسخیر لانه جاسوسی حکایت میکند. بخوانید!
امام خمینی، تسخیر لانه جاسوسی از سوی دانشجویان پیرو خط امام را انقلاب دوم نامیدند و از آن با عنوان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول یاد فرمودند. حضرت ایشان در همان هنگام، آمریکا را شیطان بزرگ لقب داده و سفارت آن کشور را لانه جاسوسی نامیدند.
از حضرت امام است که: مرکز توطئه و جاسوسی به اسم «سفارت آمریکا» و اشخاصی که در آن بر ضد نهضت اسلامی ما توطئه نمودهاند، از احترام سیاسی بینالمللی برخوردار نیستند.
امام خمینی: دانشجویان عزیز، سیاهپوستان و زنانی که جاسوسی آنان معلوم نیست، به وزارت امور خارجه تحویل دهید، که فوراً آنها را از ایران خارج نمایند.
۵- حضرت آقا در این خصوص میفرمایند: «من امروز عرض میکنم که این کار دانشجویان ما در سال ۵۸ یکی از بهترین کارهایی بود که در این انقلاب انجام گرفت. مبادا تلقینهای یک عدّه آدمهایی را که -به اعتقاد بنده- تعریف واقعی از آنها این است که «انسانهای سطحی و ضعیفی هستند» باور کنید. نمیخواهیم بگوییم اینها وابستهاند. نمیخواهیم بگوییم مغرضند. نه! ضعیفند. انقلابها را هم غالباً ضعیفها از بین بردهاند. کشورها را هم ضعیفها به بادِ فنا دادهاند. ملتهای نیرومندِ پرقدرت را هم غالباً ضعیفها و زبونهایی که بر مراکز قدرت دست پیدا میکنند، از بین میبرند. یک عدّه ضعیف، امروز نیایند وسوسه کنند و طوری شود که جوان ما، دانشجوی ما، با خودش فکر کند:«این چه کاری بود که لانه جاسوسی را تسخیر کردیم!؟» نه آقا!». ایشان در ادامه تصریح کردند: «یکی از بهترین کارهایی که در انقلاب ما شد، همان کار بود. امام یک جوان نبود که شما بگویید «احساساتی شد و حرفی زد» امام، آن پیر حکمت و مردِ حکیمِ دنیا دیده مجرّب، با دید نافذ خود، آنطور از حرکت دانشجویان در آن روز تجلیل کردند».
۶- و اما، در شرایط خاص این روزها و بعد از جنگ
۱۲ روزه و حمله نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، اظهارات اخیر جناب آقای ناطقنوری، معنا و مفهوم بسیار ناپسندتر از همیشه دارد و با عرض پوزش و فقط به منظور یک هشدار جدی، بخشی از بیانات حضرت آقا را برای عبرت ایشان بازگو میکنیم. آنجا که خطاب به صاحبان دیدگاه یاد شده میفرمایند: «نمیخواهیم بگوییم اینها وابستهاند. نمیخواهیم بگوییم مغرضند. نه! ضعیفند. انقلابها را هم غالباً ضعیفها از بین بردهاند. کشورها را هم ضعیفها به بادِ فنا دادهاند». و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که جناب ناطقنوری عزیز نباید از وسوسه خناسان زاویهدار
غافل باشند!
حسین شریعتمداری