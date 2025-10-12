اعلام فراخوان کنگره ملی شعر فاطمی

فراخوان سیزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری» از سوی مجمع شاعران اهل بیت(ع) اعلام شد. این کنگره فاطمی و آئینی در قالب شعر به زبان‌های مختلفی همچون زبان فارسی‌(کلاسیک و آزاد)، عربی‌(فصیح و محلی) و آذری برگزار می‌شود.

بخش اصلی کنگره مربوط به شعر در مدح و مرثیه، فضائل و مناقب و ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا(س) و بخش ویژه آن نیز مربوط به شعر در فضائل، مناقب و مراثی حضرت نرجس خاتون(س) است.

مهلت ارسال آثار برای شرکت در کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری» تا روز ۱۰ آبان‌ماه سال جاری خواهد بود و در پایان برگزاری کنگره نیز با نظر هیئت داوران به هر یک از آثار منتخب جوایز ۲۵۰،۱۸۰ و ۱۲۰ میلیون ریالی همراه با لوح تقدیر و تندیس کنگره تقدیم می‌شود.