اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب‌آهن نخستین و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران است که با ظرفیت 3/6 میلیون تُن محصول پایانی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند.

سید اردشیر افضلی با بیان اینکه برداشت ذوب‌آهن از زاینده‌رود در سال ۱۴۰۵ به صفر می‌رسد و دیگر از آب این رودخانه بی‌نیاز می‌شویم افزود: پروژه انتقال آب دریای عمان با عنوان آب صُفه و پروژه تصفیه‌خانه ذوب‌آهن‌ امسال به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: پس از اجرای کامل پروژه‌های تصفیه‌خانه پساب شهرها و روستاهای اطراف و انتقال آب دریای عمان، ذوب‌آهن نه‌تنها دیگر هیچ‌گونه برداشتی از رودخانه نمی‌کند بلکه مازاد آب هم خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع آلایندگی ذوب‌آهن اضافه کرد: قرارداد رفع آلایندگی کوره بلند شماره یک این شرکت بسته شده و عملیات تعویض و تعمیر کنورتورهای آن نیز در حال اجراست. افضلی خاطرنشان کرد: خود را مُلزم به رفع آلایندگی در منطقه می‌دانیم و به‌دنبال این هستیم که دودهای خروجی را تجمیع و در کارخانه کنستانتره‌سازی استفاده کنیم. مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان گفت: تغییر فناوری و تولید در دستور کار ذوب‌آهن قرار دارد اما این رویکرد بدان معنی نیست که کوره ‌بلند خود را کنار بگذاریم. افضلی ادامه داد: سبد محصولات ذوب‌آهن را تغییر دادیم و با این کار و تولید محصولات جدید و رقابت سالم و کامل به‌دنبال تنظیم بازار هستیم.

وی اضافه کرد: ذوب‌آهن در آینده نزدیک تغییر انقلابی در تولید محصولات خود خواهد داشت و از تولید میلگردهای معمولی به میلگردهای خاص روی خواهد آورد.

مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: نیروی انسانی ما از نظر استانداردهای جهانی، اضافه و مازاد است، اما به این نیروی متخصص و باتجربه در بخش‌های مختلف کارخانه نیاز داریم.