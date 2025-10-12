قدرت ما در دریاها هنوز ناشناخته است

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به قدرت ایران در حوزه دریا اشاره کرد و گفت: وقتی آمریکا به فردو حمله کرد، در واقع جنگ به پایان رسید، چون اسرائیل شکست خورده بود. ما در عرصه دریایی توان‌هایی داریم که هنوز برای دشمن ناشناخته است.

امیر دریابان علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهمان در ششمین قسمت برنامه «ماجرای جنگ» حاضر شد.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این برنامه با اشاره به قدرت ایران در حوزه دریا اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی آمریکا به فردو حمله کرد، در واقع جنگ به پایان رسید، چون اسرائیل شکست خورده بود. ما در عرصه دریایی توان‌هایی داریم که هنوز برای دشمن ناشناخته است.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: بستن تنگه هرمز تصمیمی است که تنها در شرایط خاص و نهائی اتخاذ می‌شود. هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم، اما دشمن باید بداند که قدرت پاسخ ما محدود نیست.

دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در ادامه به سه محور کلیدی در حوزه دفاعی و امنیتی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه از ابتدای برنامه‌ریزی دفاعی، تمرکز ایران بر توسعه و بومی‌سازی سامانه‌های موشکی بوده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی در بخش‌های پهپادی و دریایی نیز به دستاورد‌های قابل توجهی دست یافته است اما در آغاز برنامه پدافندی کشور با تأخیر همراه بوده که این «نقص باید جبران شود».

وی همچنین به وضعیت همکاری‌های تسلیحاتی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که ما در این حوزه تنها هستیم و تحریم‌ها تأثیر مستقیم بر این وضعیت گذاشته‌اند.

دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی درباره همکاری‌های نظامی با روسیه نیز توضیح داد: به دلیل درگیری‌های نظامی روسیه در شرایط فعلی، این کشور نتوانسته در کنار ایران باشد. در گذشته پیشنهاد‌هایی برای همکاری پدافندی میان تهران و مسکو مطرح شد، اما ما سؤالاتی مطرح کردیم که نمی‌توانستیم به راحتی این امر را بپذیریم.

وی افزود: جنگ نفتکش‌ها قبلا با ایران تجربه شده بود، اما شلیک از خاک ایران به تل‌آویو را دشمن ندیده بود؛ خلأیی که دشمن را در محاسبات جسور کرد.

شمخانی در ادامه خاطرنشان کرد: در وعده صادق یک، اتکای پدافند اسرائیل به شبکه‌های اخلال و ناوبری، دقت موشکی ما را محدود کرد؛ جداول اصابت نشان دادند بخشی از موشک‌ها کنار هدف می‌نشیند.

وی ادامه داد: اما در ادامه مسیر تصحیح شروع شد؛ نسل موشک‌ها، تاکتیک‌های پرتاب و فرماندهی بهینه شد؛ با وجود ارتقای پدافند اسرائیل، در جنگ 12‌روزه دقت اصابت بالا رفت و ارزیابی دشمن تغییر کرد.