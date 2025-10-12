فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۰۹۶
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یک شهید، یک خاطره

در مسیرِ مقاومت

مریم عرفانیان

قبل از شروع جنگ ایران و رژیم بعث، ما در خانه نشسته بودیم که حمید به من گفت: «مادرجان، من می‌خواهم به جبهه بروم.»
به حرفش خندیدم و گفتم: «جنگی که در کار نیست، تو کدوم جبهه می‌خوای بری؟» 
خیلی جدی جواب داد: «مگه جبهه فلسطین که با غاصبان اسرائیلی می‌جنگن، جنگ نیست؟ می‌خوام آنجا برم و به برادران مسلمانم کمک کنم.» 
به هر طریقی بود، او را از رفتن به فلسطین منصرف کردیم. اما یک روز به خانه آمد و گفت: «می‌خوام عضو نیروی انتظامی‌ شوم تا با قاچاقچیان بجنگم و اون‌ها را به هلاکت برسونم.»
خاطره‌ای از شهید حمید صفری
راوی: فاطمه نوری، مادر شهید

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

آقای ناطق‌ نوری از شما بعید بود!(نکته)

نیش پشه!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

تسخیر سفارت اشتباه نبود  حمایت از بانیان فتنه 88 اشتباه بود

فرسایش اسرائیلیات در ماراتن استقامت(یادداشت روز)

مرحوم کاسبی: با افتخار می‌گویم که حزب‌اللهی هستم

اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)

تحریم‌ها جا ماندند صادرات نفت ایران در اوج

مـا از آنِ خداییـم

سخنرانی نعیم قاسم در میان نسل جدید حزب‌الله: «شما در مسیر ولایت امام خامنه‌ای هستید»