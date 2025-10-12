کد خبر: ۳۲۰۰۹۵
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۵
روایت صدثانیهای
زود بزرگ شد
ابوالقاسم محمدزاده
چهره معصومی داشت. بسیجی کمسن و سالی بود که با دستکاری شناسنامهاش راهی جبهه شد و به عنوان بیسیمچی در عملیات حضور داشت. روزی که میرفت عکسش را نشان داد و گفت:
-«این عکس جون میده برای مراسم شهادتم».
گفتم: خودت رو لوس نکن.
خندید و گفت: - «شهدا صدایم میزنند».
حقیقتاً همینطور بود. زود بزرگ شد و شهدا صدایش زدند و روز ششم حضورش در عملیات فتحالمبین به شهادت رسید.
موضوع: بیسیمچی شهید، سیدعلی محمودی
منبع: روایت خواهر شهید؛ اسناد موجود در پایگاه بسیج شهید قدوسی