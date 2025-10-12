ابوالقاسم محمدزاده

چهره معصومی داشت. بسیجی کم‌سن‌ و‌ سالی بود که با دستکاری شناسنامه‌اش راهی جبهه شد و به عنوان بیسیم‌چی در عملیات حضور داشت. روزی که می‌رفت عکسش را نشان داد و گفت:

-«این عکس جون می‌ده برای مراسم شهادتم».

گفتم: خودت رو لوس نکن.

خندید و گفت: - «شهدا صدایم می‌زنند».

حقیقتاً همین‌طور بود. زود بزرگ شد و شهدا صدایش زدند و روز ششم حضورش در عملیات فتح‌المبین به شهادت رسید.

موضوع: بیسیم‌چی شهید، سیدعلی محمودی

منبع: روایت خواهر شهید؛ اسناد موجود در پایگاه بسیج شهید قدوسی