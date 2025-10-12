رضا جعفریان

​انیمیشن سینمایی «رؤیاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، اثری است که تلاش می‌کند در ژانر ماجراجویانه-فانتزی، داستانی جذاب و آموزنده را برای مخاطب کودک و نوجوان و حتی خانواده‌ها روایت کند. این انیمیشن که با هدف سرگرم‌کننده بودن و در عین حال انتقال مفاهیم ارزشمند ساخته شده، قدمی رو به جلو در مسیر انیمیشن‌سازی بلند ایران به شمار می‌رود.

سفر آرات به سرزمین رؤیاها

​داستان «رؤیاشهر» حول محور پسربچه‌ای به نام آرات می‌چرخد. آرات، شخصیتی پر از خیال‌پردازی و آرزوهای بزرگ است که در سر، رؤیای قهرمان شدن را می‌پروراند. او با الهام از داستان‌ها و اسطوره‌های ذهنی خود، به همراه دوستانش، راهی یک سفر ماجراجویانه می‌شود. هدف او از این سفر، رسیدن به مکانی مرموز به نام «رؤیاشهر» است؛ جایی که تصور می‌کند تمام آرزوها و قهرمانی‌ها در آن محقق می‌شود. اما این سفر، تنها یک ماجراجویی بیرونی نیست، بلکه کاوشی درونی برای آرات است که او را با واقعیت‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌کند. در این مسیر، آرات و دوستانش با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که نه تنها شجاعتشان را می‌سنجد، بلکه درک آن‌ها را از مفهوم قهرمانی و تحقق رؤیاها تغییر می‌دهد. او درمی‌یابد که قهرمان بودن فقط به قدرت‌های خارق‌العاده نیست، بلکه به تصمیمات، دوستی و مواجهه با واقعیت‌های زندگی نیز بستگی دارد.

حرکت با رؤیا

فیلم از ابتدا بر روی قدرت تخیل و رؤیاپردازی کودکان تأکید دارد. آرات نمادی از کودکی است که با رؤیاهایش زندگی می‌کند و همین رؤیاها، او را به حرکت وامی‌دارد. این پیام برای کودکان بسیار مهم است که رؤیاپردازی، اولین گام برای رسیدن به اهداف بزرگ است.

​ یکی از محوری‌ترین پیام‌های فیلم، بازتعریف مفهوم قهرمانی است. آرات در ابتدا تصور می‌کند قهرمان بودن به معنای داشتن قدرت‌های ماورایی یا انجام کارهای بزرگ و خارق‌العاده است. اما در طول سفر، او به تدریج درمی‌یابد که قهرمانی واقعی در شجاعت مواجهه با چالش‌ها، کمک به دوستان، فداکاری و پذیرش واقعیت‌های زندگی است.

​ همانند بسیاری از انیمیشن‌های ماجراجویانه، «رؤیاشهر» بر اهمیت دوستی و همکاری تأکید دارد. آرات به تنهائی نمی‌تواند به اهدافش برسد و تنها با یاری دوستانش است که می‌تواند بر مشکلات غلبه کند. این موضوع به کودکان می‌آموزد که در کنار هم، می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند.

​ سفر آرات او را از دنیای فانتزی و رؤیاهای صرف، به سمت واقعیت‌های زندگی سوق می‌دهد. او با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که در ابتدا تصورش را نمی‌کرده و همین مواجهه با واقعیت، باعث رشد و بلوغ شخصیتی او می‌شود.

«رؤیاشهر» با ریتم مناسب و حوادث پی‌درپی، توانسته داستانی پرکشش برای مخاطب کودک و نوجوان خلق کند که از ابتدا تا انتها آن‌ها را با خود همراه می‌کند.

​ فیلم بدون شعارزدگی، مفاهیم مهمی چون شجاعت، دوستی، فداکاری و اهمیت رؤیاها را به مخاطب خردسال منتقل می‌کند.

​ در سطح فنی، «رؤیاشهر» تلاشی قابل ستایش برای ارائه یک انیمیشن سینمایی با استانداردهای قابل قبول در سینمای ایران است. کیفیت تصویر، طراحی شخصیت‌ها و فضاسازی، نشان از پیشرفت در این صنعت دارد.

چند نقطه ضعف

​ اگرچه داستان جذاب است، اما ممکن است در بخش‌هایی از کلیشه‌های رایج در انیمیشن‌های ماجراجویانه پیروی کند و فاقد نوآوری‌های ساختارشکنانه باشد.

​با وجود اینکه آرات یک قهرمان دوست‌داشتنی است، اما ممکن است در پرداخت برخی شخصیت‌های فرعی و عمق‌بخشی به آن‌ها، جای کار بیشتری وجود داشته باشد.

​ انیمیشن‌های ایرانی همواره در رقابت با آثار عظیم و پربودجه جهانی قرار دارند. «رؤیاشهر» با وجود تلاش‌های زیاد، ممکن است در برخی جزئیات فنی و ریزه‌کاری‌ها، همچنان با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشد که البته این یک چالش عمومی برای این صنعت در کشور است.