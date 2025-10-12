پسـران هـور چراغی بـرای انتقال میراث دفاع مقدس
رسول شمالی ورزنده
تولیدات هنری، بهویژه سریالها و فیلمهای سینمایی، همواره یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال فرهنگ، باورها و ارزشهای یک ملت بودهاند. در این میان، دفاع مقدس نه یک برهه تاریخی صرف، بلکه گنجینهای بیبدیل از ایمان، ایثار و ایستادگی است که حفظ و انتقال میراث آن به نسلهای آینده، وظیفهای ملی و رسانهای محسوب میشود. از این روست که تأکید بر ساخت آثار فاخر در این ژانر، باید همواره در اولویت مدیران ارشد سازمان صداوسیما و سیاستگذاران فرهنگی کشور قرار داشته باشد.
خوشبختانه در دوره تحول جدید رسانه ملی، شاهد شتاب و تقویت این روند هستیم و تولید مجموعههایی درخور توجه، مانند «طوبی» و اخیراً سریال «پسران هور»، گواهی بر عزم جدی سیمای ملی در این مسیر است. این تولیدات نه تنها میتوانند باورهای دینی و ارزشهای اسلامی جامعه را زنده نگه دارند، بلکه پلی محکم میان نسل ندیده و واقعیتهای حماسی هشت سال مقاومت ایجاد میکنند.
سریال «پسران هور» که پخش آن از شبکه یک سیما آغاز شده، نمونهای از این آثار است که با فضائی نوستالژیک، به روایت رشادتهای رزمندگان سپاه اسلام در نبرد با رژیم بعثی صدام میپردازد.
این مجموعه برای نسل پیشین، ایثارگران و خانواده شهدا، بیشک یادآور خاطراتی حماسی است که تماشایش، اشک شوق را بر دیدگانشان جاری میسازد.
اما اهمیت حیاتی «پسران هور» در جای دیگری نهفته است: انتقال واقعیتها به جوانان امروز. نسلی که دوران دفاع مقدس را درک نکرده، از طریق این آثار میتواند دریابد که ملت انقلابی ایران، چگونه با دستهای خالی و تکیه بر ایمان و ولایتمداری، در برابر دشمنی تا دندان مسلح که از حمایتهای استکبار جهانی شرق و غرب برخوردار بود، تا پای جان ایستادگی کرد و پیروز شد. این حقیقت که «پسران هور» به تصویر میکشد، یک میراث ماندگار است که باید با جان و دل به نسل جدید منتقل شود.
ساخت آثاری نظیر «پسران هور»، بیش از یک نمایش صرف، یک ضرورت راهبردی است. امروز که بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی میگذرد، شاهد مواجهه نسلهای مختلف با فتنهها و چالشهای جدید هستیم. همانگونه که ملت ایران بر اساس همین معیارها و ایمان دفاع مقدسی خود توانست در جنگهای تحمیلی اخیر (مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر) در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان جنایتکارش مقاومت کرده و به پیروزی برسد، حفظ روحیه مقاومت و بصیرت انقلابی برای تداوم اقتدار ملی ضروری است.
وظیفه فیلمسازان، کارگردانان و تهیهکنندگان سینمایی و تلویزیونی، تنها به بازنمایی گذشته ختم نمیشود؛ بلکه باید دستاوردهای بیمانند و ارزشهای دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس را حفظ و به عنوان زیربنایی محکم برای تبیین اقتدار امروز و شکست توطئههای دشمن در جنگهای جدید، به تصویر بکشند. تولید مجموعه «پسران هور» یک نماد ارزشی در صداوسیماست که نویددهنده حرکت و تعهد مدیران رسانه ملی به صیانت از باورهای دینی و ارزشهای انقلابی است. امید است این روند با ساخت آثار نمایشی متعدد و قوی، هم در بازنمایی حماسه هشت سال دفاع مقدس و هم در به تصویر کشیدن اقتدار ملت در مواجهه با توطئههای نوین دشمنان، با شتابی روزافزون ادامه یابد. تولیدات دفاع مقدسی، سد مستحکم فرهنگی در برابر نفوذ و تحریف هستند.