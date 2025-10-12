طی دو روز آینده نمایندگان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ایران حضور خواهند داشت.

ایران به همراه دو کشور دیگر یعنی مالزی و ازبکستان برای میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در سال 2029 اعلام آمادگی کرده است. بر این اساس نمایندگان بازی‌های کشورهای اسلامی طی دو روز آینده با حضور در ایران از برخی از زیرساخت‌های ورزش کشورمان بازدید خواهند کرد. در همین راستا این بازدیدها از امکانات برخی فدراسیون‌ها و رشته‌های حاضر در این بازی‌ها انجام خواهد گرفت.