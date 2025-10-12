ساعی: طلسم طلای جهان مردان را میشکنیم
رئیس فدراسیون تکواندو گفت: مطمئن باشید در این دوره موفق به کسب مدال طلا در مسابقات جهانی خواهیم شد.
هادی ساعی درباره شرایط ملیپوشان برای حضور در مسابقات جهانی اظهار داشت: بچهها تمرینات خوب و پرفشاری را پشت سر گذاشتهاند. شرایط تیم بسیار خوب است و در این مدت سعی کردم هفتهای دو بار به تمرینات سر بزنم. در حال حاضر وضعیت بچهها نسبت به هفته گذشته بسیار بهتر شده است. در روزهای آینده باید تمرینات سبکتر شود تا بازیکنان با آمادگی کامل و توان بالا در مسابقات جهانی حضور پیدا کنند. ساعی عنوان کرد: رقابتهای جهانی تکواندو با بسیاری از رشتهها تفاوت دارد. از همین حالا در مسیر جمعآوری امتیاز برای کسب سهمیه المپیک لسآنجلس هستیم و از آنجا که مسابقات جهانی در رنکینگ امتیاز بالایی دارد، همه کشورها با آمادگی بالا شرکت میکنند. تعداد شرکتکنندگان نیز قابلتوجه است؛ بیش از 140 کشور قرار است در این رویداد حضور داشته باشند. کمتر رشتهای را میتوان یافت که مسابقات قهرمانی جهان آن با چنین تعداد شرکتکنندهای برگزار شود.
وی درباره عدم کسب مدال طلا در 10 سال گذشته توسط تکواندو ایران و احتمال شکسته شدن این طلسم گفت: این طلسم مربوط به بخش آقایان است. در دوره گذشته برای نخستین بار توسط ناهید کیانی در بخش بانوان به مدال طلا رسیدیم. مطمئن هستم بچهها در این دوره مدال طلا کسب خواهند کرد و حتی بیش از یک مدال خواهیم گرفت. تیمی بسیار خوب و جوان در اختیار داریم. ضمن اینکه قرار است برای نخستین بار مسابقات جهانی زیر 21 سال برگزار شود و تعدادی از ملیپوشان ما نیز میتوانند در آن رویداد حضور داشته باشند؛ بنابراین دستمان پر است.