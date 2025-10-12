کشف حشرات سالم ۱۱۲ میلیون ساله

دانشمندان پس از کشف حشراتی سالم و متعلق به ۱۱۲میلیون سال قبل، شگفت‌زده شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از جی‌بی‌نیوز، دانشمندان حشراتی را کشف کردند که بیش از ۱۱۲میلیون سال پیش در زمین پرسه می‌زدند و در یک کپسول زمان طبیعی در آمریکای جنوبی به دام افتاده بودند. بیش از ۲۰ گونه حشره باستانی، از جمله مگس‌ها و زنبورهای دوره کرتاسه اولیه، در داخل صمغ در معدنی در اکوادور گرفتار شده و تا به امروز سالم باقی ماندند.

این صمغ مربوط به درختی فسیل‌شده بوده که طی میلیون‌ها سال تشکیل شده و موجودات زنده به دام افتاده در آن با جزئیاتی باورنکردنی حفظ شده‌اند.

محققان گفته‌اند این اولین‌بار است که حشرات باستانی به صورت سالم و با جزئیات فراوان یافت می‌شوند.

دانشمندان اظهار داشته‌اند این کشف منحصربه‌فرد، گواهی بر این است که منطقه مذکور در گرشته پوشیده از جنگل‌های مرطوب و سرشار از حیات بوده است.

پروفسور خاویر دلکلوس، محقق این موضوع گفت: ما هرگز انتظار نداشتیم چنین ذخایر غنی‌ را در لایه‌ای از صمغ به ضخامت تنها

۷۰ سانتی‌متر پیدا کنیم.

دانشمندان پس از بررسی ۶۰ نمونه صمغ مختلف که در معدن گنوووا در اکوادور یافت شده بود، این موجودات را کشف کردند.

بیش از نیمی از حشرات شناسایی‌شده از گونه‌های مختلف مگس بودند و بقیه شامل زنبورهای انگلی، نوعی حشره دم‌فنری و یک سوسک می‌شدند.