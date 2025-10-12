کد خبر: ۳۲۰۰۷۲
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
دلیل نگرانی؟ تجربه!
مسعود براتی: «دلیل نگرانی از جمله «موشک مهم است اما مردم مهمتر هستند» تجربه جمله «هم چرخ اقتصاد بچرخد هم چرخ سانتریفیوژ» است.»
هوشیار باشیم
علیرضا زادبر: «پیام نتانیاهو به ایران از طریق پوتین مبنی بر عدم تمایل به جنگ مجدد با کشورمان چند حالت میتواند داشته باشد: ۱. ناتوانی رژیم در این بازه زمان ۲. خرید زمان ۳. فریب و غافلگیری مجدد. قوه عاقله کشور خوب میداند که این جنایتکار قابل اعتماد نیست.»
کارنامه سیاه
الهام عابدینی: «در سالی که نسلکشی در غزه به سطحی بیسابقه در تاریخ رسید، برنده جایزه به اصطلاح صلح نوبل شخصیه که از افتخاراتش حمایت قاطع از رژیم صهیونیستی و ارتباط نزدیک با حامیان این رژیمه! و خب خیلی اتفاقی نگرانِ مردم ایران هم هست!»
تداوم تحقیر اسرائیل
محمد اکبرزاده با انتشار این تصاویر نوشت: «تحقیر اسرائیل در عرصه ورزش ادامه دارد؛ بعد از اخراج تیم ژیمناستیک رژیم از رقابتهای جهانی، تیم فوتبال اسرائیل در ورزشگاهی که مملو از پرچمهای فلسطینی بود، مقابل نروژ ۵تایی شد!»
اعلان جنگ اقتصادی با آمریکا
علیرضا تقوینیا: «آمریکا بر سر هژمونی دلار در تجارت دنیا شوخی ندارد و اینکه سه کشور اتمی عضو بریکس تصمیم گرفتهاند یوان را در معاملات انرژی خود جایگزین کنند، در واقع نوعی اعلان جنگ به آمریکا کردهاند. اقدامات یکجانبهگرایانه ترامپ باعث واگرایی کشورهای جنوب نسبت به واشنگتن و سیاستهایش شده است.»
حماس، خود فلسطین است!
سیدنظامالدین موسوی با انتشار این تصویر نوشت: «حماس تمام شد؟ شما که برای آتشبس با حماس مذاکره کردید. شما که برای تبادل اسرا با حماس توافق کردید. اصلاً گیرم که گروه حماس نباشد. حماس این سیل خروشان است که امروز در غزه جاری شد. اینها که خواستید از جنوب به مصر کوچشان دهید اما اینطور بهسوی شمال روانه شدهاند. حماس خود فلسطین است!»
ایستادن پای وطن
کاربری با انتشار تصویری از دو کودک فلسطینی نوشت: «اگر زمین به لرزه افتد، اگر آسمان فرو ریزد، هنوز صدایی هست که میگوید: من اینجا میمانم، حتی بیپا، پای وطن».
نابودی غزه
محال است
محمد صرفی: «جنگ غزه ۷۳۵ روز طول کشید. ادامه آتشبس و پایداری آن در هالهای از ابهام است. دولت نتانیاهو دنبال چیزی است که عملاً غیرممکن است. مقاومت در غزه امری کاملاً مردمی است. شاید بتوان به آن فشار آورد، شاید بتوان فرماندهانش را ترور کرد اما نابودی آن محال است.»