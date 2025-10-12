فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۰۷۰
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سرپرست دفتر نمایندگی کیهان در اصفهان به عضویت هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی فرهنگی و رسانه‌ای شهرداری اصفهان انتخاب شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
محمدعلی شاهعلی سرپرست دفتر نمایندگی کیهان در اصفهان به عضویت هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی فرهنگی و رسانه‌ای شهرداری اصفهان انتخاب شد.
در راستای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای شهر، «علی قاسم‌زاده» شهردار اصفهان طی احکام جداگانه‌ای اعضای هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان را منصوب کرد.
در این احکام، جمعی از پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای، نمایندگان تشکل‌ها و نهادهای رسانه‌ای و مطبوعاتی و برخی مدیران شهری در حوزه رسانه و مطبوعات از جمله محمدرضا رضایی، محمد‌علی شاهعلی، منصور گلناری، صادق ‌هادی، احمدرضا دهانی، محمدرضا شواخی‌زواره، الهام ندیمی، مجید صلاحی، علی صالحی، کمال حیدری، محسن آنالویی، امیر محزونیه، یوسف افشارنیا و نرجس گلشن به‌عنوان اعضای هیئت امنا و «سیدعلی معرک‌نژاد» به‌عنوان رئیس هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان منصوب 
شدند.
مطابق ماده ۸ آئین‌نامه مجتمع فرهنگی، مطبوعاتی و رسانه‌ای اصفهان اعضای هیئت امنا متشکل از ۸ نفر از فعالان، پیشکسوتان و مدیران تشکل‌ها و نهادهای مطبوعاتی و ۷ نفر از مدیران شهری در حوزه مطبوعات و رسانه هستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

آقای ناطق‌ نوری از شما بعید بود!(نکته)

نیش پشه!(گفت و شنود)

اخبار ویژه

تسخیر سفارت اشتباه نبود  حمایت از بانیان فتنه 88 اشتباه بود

فرسایش اسرائیلیات در ماراتن استقامت(یادداشت روز)

مرحوم کاسبی: با افتخار می‌گویم که حزب‌اللهی هستم

اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)

تحریم‌ها جا ماندند صادرات نفت ایران در اوج

مـا از آنِ خداییـم

سخنرانی نعیم قاسم در میان نسل جدید حزب‌الله: «شما در مسیر ولایت امام خامنه‌ای هستید»