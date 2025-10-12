سرپرست دفتر نمایندگی کیهان در اصفهان به عضویت هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی فرهنگی و رسانهای شهرداری اصفهان انتخاب شد
اصفهان- خبرنگار کیهان:
محمدعلی شاهعلی سرپرست دفتر نمایندگی کیهان در اصفهان به عضویت هیئت امنای مجتمع مطبوعاتی فرهنگی و رسانهای شهرداری اصفهان انتخاب شد.
در راستای ارتقای فعالیتهای فرهنگی و رسانهای شهر، «علی قاسمزاده» شهردار اصفهان طی احکام جداگانهای اعضای هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان را منصوب کرد.
در این احکام، جمعی از پیشکسوتان و فعالان رسانهای، نمایندگان تشکلها و نهادهای رسانهای و مطبوعاتی و برخی مدیران شهری در حوزه رسانه و مطبوعات از جمله محمدرضا رضایی، محمدعلی شاهعلی، منصور گلناری، صادق هادی، احمدرضا دهانی، محمدرضا شواخیزواره، الهام ندیمی، مجید صلاحی، علی صالحی، کمال حیدری، محسن آنالویی، امیر محزونیه، یوسف افشارنیا و نرجس گلشن بهعنوان اعضای هیئت امنا و «سیدعلی معرکنژاد» بهعنوان رئیس هیئت امنای مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان منصوب
شدند.
مطابق ماده ۸ آئیننامه مجتمع فرهنگی، مطبوعاتی و رسانهای اصفهان اعضای هیئت امنا متشکل از ۸ نفر از فعالان، پیشکسوتان و مدیران تشکلها و نهادهای مطبوعاتی و ۷ نفر از مدیران شهری در حوزه مطبوعات و رسانه هستند.