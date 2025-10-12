اخذ غرامت با طنین مرگ بر آمریکا!(مقاله وارده)
دکتر ابراهیم کارخانهای *
هنوز از اجرای برجام چند ماهی نگذشته بود که آمریکاییها شروع کردند به مصادره کردن اموال خارجی جمهوری اسلامی ایران. با اینکه این اقدام برخلاف مفاد برجام بود و میبایست منجر به بازگشت داراییهای بلوکه شده ایران میشد، ولی متأسفانه برعکس؛ داراییهای ایران در آمریکا به غارت میرفت و دستگاه سیاسی و دیپلماسی هم به منظور حفظ یکجانبۀ برجام (تا رسیدن میوههای آن!) عملاً اقدام بازدارندهای صورت نمیدادند و آمریکاییها در اقدامی هماهنگ و برنامهریزیشده و با هدف غارت اموال جمهوری اسلامی ایران در محاکم قضائی فرمایشی، قریب ۸۰ میلیارد دلار علیه جمهوری اسلامی ایران حکم صادر کرده بودند که به مرور و به بهانههای واهی درصدد اجرای آن برمیآمدند؛ ازجمله اخذ غرامت به اتهام دروغین دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثۀ انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۲ آمریکایی شده بود؛ یا انفجار مقر اسکان آمریکاییها در هتلی در عربستان در سال ۱۹۹۶ و بسیاری موارد بیاساس و کذب دیگر، تا به این بهانهها اموال جمهوری اسلامی ایران را مصادره کنند و بین قربانیان این حادثهها تقسیم نمایند.
در این رابطه در نخستین اقدام دست به مصادرۀ حدود ۲ میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران زدند. آنها از یک طرف به غارت اموال جمهوری اسلامی ایران میپرداختند و از طرف دیگر نیز با رأی کنگره، تحریمهای سنگینتری را علیه ایران اسلامی اعمال میکردند، به گونهای که جمهوری اسلامی ایران، به جای آنکه به دنبال مطالبۀ اجرای تعهدات آمریکا باشد، خود را درگیر توطئههای غارتگرایانه آمریکا میدید.
متأسفانه در داخل کشور نیز در برابر این برنامههای هدفمند و غارتگرایانه، اقدام بازدارندهای صورت نمیگرفت و طرف آمریکایی با فراغ بال و با اطمینان از تداوم اجرای دقیق تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران، روز به روز بر دامنۀ تحریمها، فشارها و توطئههای خود میافزودند!
بهمنظور مقابله با این غارتگریها که در تقابل با غیرت و عزت ملت ایران بود، در اقدامی متقابل دست به تهیۀ طرحی برای اخذ غرامت و خسارت از آمریکا به جرم ارتکاب جنایت علیه ملت ایران زدم. پس از بررسیها و تحقیقات فراوان و نشستهای متعدد با برخی نمایندگان و به ویژه با جناب آقای دکتر محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضائی و نیز بخش حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سرانجام طرح دوفوریتی «الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» را با ۲۰۲ امضا به هیئترئیسۀ مجلس تقدیم نمودم. در مادۀ نخست طرح، مصادیق اخذ غرامت و خسارت را در ۱۰ بند بهشرح ذیل احصاء نمودم:
۱. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲.
۲. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای(نقاب در پایگاه هوائی شهید) نوژه.
۳. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی.
۴. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳ هزار شهید و ۶۰۰ هزار نفر ایثارگر (آزاده و جانباز).
۵. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷هزار شهید ترور.
۶. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی.
۷. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالاتمتحده یا با حمایت و نقشآفرینی آنان.
۸. خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی و مقامات ج.ا.ا.
۹. کلیۀ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقشآفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا میپذیرد.
۱۰. کلیۀ فعالیتهای مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت و نقشآفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده رخ خواهد داد.
دو فوریت طرح با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۵ نفر حاضر در مجلس در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در حالی تصویب شدکه شعار «مرگ بر آمریکا» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طنینانداز شده بود. در جلسه بعدی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ کلیات طرح با ۱۷۴ رأی موافق به تصویب نمایندگان رسید که جزئیات آن نیز در همان جلسه مصوب شد.
تصویب این طرح جامع، جلوی اقدامات غارتگرانۀ آمریکا علیه ملت ایران را گرفت؛ ولی توطئههای آن با تصویب طرحهای زنجیرهای، تمدید تحریمها و اعمال تحریمهای جدید ازجمله آیسا، کاتسا و بسیاری موارد دیگر همچنان ادامه پیدا کرد که مقابله با آنها اقدامات قاطع و بازدارندهای را از طرف دولت میطلبید که متأسفانه از طرف دولت وقت اقدام عملی صورت نمیگرفت!!
این طرح که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران با این جامعیت در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا به تصویب رسید، در رسانههای داخلی و خارجی انعکاس بسیار وسیعی پیدا کرد و علاوه بر جلوگیری از غارت اموال ایران، باعث شد دولت و قوۀ قضائیه به احصای خسارات آمریکا علیه ملت ایران بپردازند؛ که تا آن زمان بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار مستندسازی شده بود که پیگیری آنها در مراجع بینالمللی میتواند بهعنوان یک اقدام متقابل و بازدارنده در جهت احقاق حقوق ملت ایران به کار گرفته شود.
تصویب این طرح آن هم با طنین بلند شعار «مرگ بر آمریکا» در روزهای پایانی مجلس نهم، بهعنوان آخرین اقدام قانونی این مجلس علیه آمریکا، خاطرهای ماندگار را در تاریخ مجلس شورای اسلامی رقم زد که با توجه به مفاد آن، در هر زمان که آمریکا دست به جنایت و خسارت علیه ملت ایران بزند قابل پیگیری و اجرا است و گذشته و حال و آینده را در بر میگیرد.
بر این اساس به جای مذاکره با عاملان و حامیان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بمباران تأسیسات هستهای میبایست بر طبق قانون، تنبیه متجاوز و اخذ غرامت از او مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد، نه اینکه بر سر زیادهخواهی متجاوزین، چانهزنی شود و به آنها جایزه هم بدهند!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استاد دانشگاه و نماینده دورههای هفتم و نهم مردم همدان مجلس شورای اسلامی