کد خبر: ۳۲۰۰۶۵
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شايعه‌پراكنى يكى از نقشه‏هاى بزرگ دشمن‏ (درمکتب امام)

امروز يكى از نقشه‏هاى بزرگ آنهايى كه مى‏خواهند اين كشور را، همه اشيايش را ببرند و همه خزاين ما را ببرند و از راه‌هاى ديگر مأيوس شده‏اند؛ شايعه است. شما در هرجا كه برويد مى‏بينيد كه يك شايعه‏اى درست كرده‏اند يا براى يك گروهى، يا براى يك اشخاصى. از هر طرف كه مى‏بينيد، شايعه‌سازى فراوان است. به حرف شايعه‌سازان گوش فرا ندهيد. به حرف اشخاصى كه از روى غرض و هواى نفس صحبت مى‏كنند گوش فرا ندهيد. شما خودتان با وجدان خودتان بنگريد.
صحیفه امام؛ ج14؛ ص29 | جماران؛ 9 بهمن 1359

