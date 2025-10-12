امروز يكى از نقشه‏هاى بزرگ آنهايى كه مى‏خواهند اين كشور را، همه اشيايش را ببرند و همه خزاين ما را ببرند و از راه‌هاى ديگر مأيوس شده‏اند؛ شايعه است. شما در هرجا كه برويد مى‏بينيد كه يك شايعه‏اى درست كرده‏اند يا براى يك گروهى، يا براى يك اشخاصى. از هر طرف كه مى‏بينيد، شايعه‌سازى فراوان است. به حرف شايعه‌سازان گوش فرا ندهيد. به حرف اشخاصى كه از روى غرض و هواى نفس صحبت مى‏كنند گوش فرا ندهيد. شما خودتان با وجدان خودتان بنگريد.

صحیفه امام؛ ج14؛ ص29 | جماران؛ 9 بهمن 1359