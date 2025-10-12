کد خبر: ۳۲۰۰۶۵
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
شايعهپراكنى يكى از نقشههاى بزرگ دشمن (درمکتب امام)
امروز يكى از نقشههاى بزرگ آنهايى كه مىخواهند اين كشور را، همه اشيايش را ببرند و همه خزاين ما را ببرند و از راههاى ديگر مأيوس شدهاند؛ شايعه است. شما در هرجا كه برويد مىبينيد كه يك شايعهاى درست كردهاند يا براى يك گروهى، يا براى يك اشخاصى. از هر طرف كه مىبينيد، شايعهسازى فراوان است. به حرف شايعهسازان گوش فرا ندهيد. به حرف اشخاصى كه از روى غرض و هواى نفس صحبت مىكنند گوش فرا ندهيد. شما خودتان با وجدان خودتان بنگريد.
صحیفه امام؛ ج14؛ ص29 | جماران؛ 9 بهمن 1359