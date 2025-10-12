پاکستان و افغانستان وارد جنگ شدند خبرهای عجیب و غریب از خسارات و تلفات طرفین
سرویس خارجی-
پاکستان و افغانستان در امتداد خطوط مرزی خود رسماً وارد یک جنگ شدهاند و منابع رسمی و رسانهای دو طرف درباره میزان خسارتهای وارده ادعاهای عجیب و غریبی مطرح میکنند.
زمانی که در 24 مرداد 1400 کابل سقوط کرد و افغانستان به دست طالبان افتاد، بسیاری بر این باور بودند که با توجه به نفوذ گسترده سازمان اطلاعاتی پاکستان در بین کادر رهبری طالبان از این پس افغانستان تبدیل به حوزه نفوذ اسلامآباد شده و حرف اول و آخر را درباره این کشور خواهد زد. اما خیلی زود اختلافات دو طرف شروع شد و طی روزهای اخیر این اختلافات تبدیل به جنگ بین دو طرف شده است.
درباره ریشههای جنگ کنونی گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان که برادر طالبان افغانستان محسوب میشود طی چهار سال گذشته دهها عملیات با صدها کشته و زخمی در مناطق مختلف پاکستان انجام داده است. مقامات پاکستانی میگویند این گروه، با طالبان افغانستان و هند در ارتباط هستند و از آنها کمک میگیرند. ادعایی که طالبان آن را رد کرده و مدعی است، خاک افغانستان تهدیدی علیه هیچیک از همسایگان نیست. برخی از کارشناسان نیز ریشه تنش و جنگ کنونی را، «تلاش طالبان برای نزدیکی به هند» عنوان میکنند.
پاکستان روز شنبه سفیر افغانستان را به منظور اعلام «اعتراض شدید» خود نسبت به بیانیه مشترک افغانستان- هند که یک روز قبل از آن در دهلینو منتشر شد احضار کرد. «امیر خان متقی»، وزیر امورخارجه افغانستان روز پنجشنبه وارد دهلینو شده بود تا سفری ۶روزه را به هند داشته باشد. برخی گمانهزنیهای رسانهای نیز حاکی است پای آمریکا در میان است و دولت ترامپ برای تصاحب پایگاه هوائی بگرام تلاش دارد با تحریک دو طرف به جنگ از شرایط ناامنی افغانستان استفاده کرده و این پایگاه را تصاحب کند.
درگیریهای پراکنده بین پاکستان و افغانستان طی روزهای اخیر رسماً به جنگ تبدیل شده است. شامگاه پنجشنبه بود که منابع رسانهای پاکستان اعلام کردند نیروی هوائی این کشور حملاتی را در کابل و چند ولایت مرزی افغانستان از جمله پکتیکا، خوست و ننگرهار انجام داده است. مقامات پاکستانی با خودداری از تایید یا تکذیب مستقیم این حمله، بر «حق دفاع از امنیت خود» تاکید و هدف آن را عناصر گروه «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) عنوان کردند. در ادامه ادعا شد که در این حملات «نور ولی محسود» سرکرده اصلی طالبان پاکستانی به همراه 30 ترویست کشته شدهاند. طالبان این حملات را محکوم و بر حق خود برای واکنش تاکید کرد.
روایت افغانستان
اما شامگاه جمعه این طالبان بود که حملات خود را علیه مواضع مرزی پاکستان در امتداد خطوط مرزی «دیوربند» آغاز کرد. سخنگوی طالبان اعلام کرد که در این درگیریها ۵۸ سرباز پاکستانی کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدهاند. مجاهد افزود: افغانان حق دارند از خاک خود دفاع کنند و این کار را با شجاعت انجام میدهند. وی همچنین گفت هرکس که به خاک یا فضای هوائی افغانستان تجاوز کند «با پاسخ سخت» مواجه خواهد شد. وی مدعی شد که «در جریان این عملیاتهای انتقامجویانه در امتداد خط فرضی دیورند، مقدار زیادی سلاح» نیز به دست طالبان افتاده است. مجاهد در ادامه ادعا کرد که در این عملیاتها، ۹ سرباز افغان نیز کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدهاند و حدود ۲۰ پایگاه امنیتی پاکستانی از بین رفتهاند. سخنگوی طالبان همچنین گفت که این عملیات به درخواست قطر و عربستانسعودی، در ساعت ۱۲ شب متوقف شده است. به گزارش مهر مجاهد همچنین گفت که پاکستان قصد داشت هیئتی را به افغانستان بفرستد، اما طالبان در واکنش به حملات هوائی شب پنجشنبه از سوی نیروهای پاکستانی، این پیشنهاد را رد کرده است.
یک منبع در وزارت دفاع افغانستان نیز از درگیری میان نیروهای پاکستانی و افغانستانی در ۷ ولایت مرزی خبر داد. به گزارش ایسنا، این منبع افزود: این عملیات در پاسخ به حملات پاکستان به شهر کابل و دو ولایت خوست و ننگرهار انجام شده است. براساس ادعاهای منابع وابسته به طالبان که از سوی رسانههای مختلف گزارش شده، نیروهای آنان موفق به تصرف چندین پاسگاه مرزی پاکستان در ولایتهای مختلف از جمله کنر، ننگرهار و هلمند شدهاند. برخی از این گزارشها حتی از عقبنشینی نیروهای پاکستانی در برخی مناطق و ورود طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری خاک پاکستان خبر میدهند. وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیهای اعلام کرد که عملیات نیروهای نظامی این کشور شامل حملاتی به مکانهایی هست که از آنجا پهپاد به خاک افغانستان پرتاب شده و یا حریم هوائی کشور نقض میشود. به گزارش مهر براساس این بیانیه، ارتش افغانستان مواضع نظامی در آن سوی مرزها را که اغلب برای حمله به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان استفاده میشوند، بمباران کرد. وزارت دفاع افغانستان افزود که همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، برخی از مکانهای مرتبط با داعش در داخل خاک پاکستان هدف قرار گرفته است.این وزارتخانه تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش افغانستان تا توقف کامل نقض تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد یافت.
روایت پاکستان
از سوی دیگر، پاکستان بهشدت حملات مرزی طالبان را محکوم کرده و آن را «اقدام تجاوزکارانه» خوانده است. «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان در واکنش به تشدید تنشهای کشورش با طالبان افغانستان در نوار مشترک مرزی دو کشور گفت که اسلامآباد در دفاع از خاک و مردم خود لحظهای درنگ نخواهد کرد. وزیر کشور پاکستان نیز تاکید کرد پاکستان «پاسخ کوبنده و دقیق» به این اقدامات خواهد داد. رسانههای پاکستانی هم به نقل از منابع امنیتی این کشور اعلام کردند که در جریان عملیات تلافیجویانه علیه طالبان افغانستان، ۱۹ پایگاه نظامی این کشور به تصرف نیروهای اسلامآباد درآمده است.
به گزارش مهر، آسوشیتدپرس به نقل از منابع امنیتی اسلامآباد نوشت که عملیات تلافیجویانه علیه طالبان افغانستان همچنان ادامه دارد و نیروهای پاکستانی ضمن تصرف ۱۹ پایگاه نظامی طالبان، موفق به انهدام یک پایگاه کلیدی آنها نیز شدند. روزنامه «نیشن» مستقر در لاهور نیز نوشت که در پاسخ به تیراندازی بیدلیل نیروهای افغان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان، ارتش پاکستان بامداد دیروز(شنبه) عملیات تلافیجویانه قاطعانهای را انجام داد و چندین پاسگاه طالبان را تخریب و به نیروها و شبهنظامیان افغان خسارت سنگینی تحمیل کرد. به گفته منابع امنیتی پاکستان، نیروهای طالبان در چند موقعیت مکانی از جمله انگوراده، باجور، کُرم، دیر، چترال و بهرامچه در بلوچستان پاکستان، اقدام به تیراندازی کردند. نیروهای پاکستانی نیز به خوبی و با سرعت واکنش نشان داده و مواضع مهاجمان را هدف گرفتند. به نوشته نیشن، این تبادل آتش خیلی زود به یک عملیات تلافیجویانه تمامعیار بدل شد که همچنان مخفیگاههای شبهنظامیان در امتداد مرز را هدف قرار میدهد. این رسانه به نقل از منابع امنیتی پاکستان مدعی شد که نیروهای طالبان پست خود را ترک کرده و از مناطق مرزیگریخته و تجهیزات و اجساد را جا گذاشتهاند. به ادعای رسانههای پاکستانی در حملات تلافیجویانه این کشور علیه طالبان افغانستان، دهها تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. ارتش پاکستان همچنین در بیانیهای درباره درگیریهای اخیر مرزی با مسلحین طالبان، تلفات طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در حملات خود را بیش از ۲۰۰ نفر عنوان کرد. ارتش پاکستان همچنین مدعی شد ۲۱ موضع نظامی در افغانستان تصرف کرده و چندین پایگاه آموزشی را نابود کرده است. ارتش پاکستان تلفات خود را ۲۳ نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی اعلام کرده است.