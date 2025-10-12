سرویس خارجی-

امروز 20 اسیر صهیونیست در برابر هزاران اسیر فلسطینی با حضور واسطه‌هایی از کشورهای مختلف، تبادل می‌شوند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اما گفته، به ارتش دستور داده برای حمله مجدد به غزه در حال آماده‌باش قرار بگیرند! همزمان صدها هزار نفر نیز در سراسر دنیا علیه رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها ریختند.

طبق «توافق» نصفه و نیمه‌ای که در شرم‌الشیخ مصر، بر سر «مواد» آن چانه‌زنی شده است، امروز دوشنبه 20 اسیر زنده و مرده صهیونیست قرار است در مقابل هزاران اسیر فلسطینی تبادل شوند. از دیروز ورود کامیون‌های حامل دارو و غذا نیز به غزه آغاز شده است. برخی کارشناسان ابراز امیدواری کرده‌اند که این شروع، بتواند به پایانی خوش برسد اما با توجه به شناختی که از رژیم صهیونیستی وجود دارد، امیدها به پایان خوش این توافق، بسیار اندک است. مخصوصاً این که دیروز رسانه‌های عبری نوشتند، وزیر جنگ این رژیم گفته، پس از تبادل اُسرا، حملات به غزه از سرگرفته می‌شود.

بسیاری معتقدند سفر ترامپ به منطقه برای شرکت در نشست آتش‌بس در غزه نیز، بیشتر با هدف آزادی اُسرای صهیونیست است و پس از آن، صهیونیست‌ها و آمریکا تلاش خواهند کرد، به اهدافی که از طریق جنگ نرسیدند، از طریق گفت‌و‌گو و تحمیل خواسته‌هایشان برسند. حذف حماس از معادلات قدرت و تسلط بر این باریکه با روش‌های پیچیده و شیطانی خلاصه آن چیزی است که گفته می‌شود آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند. اما حماس هرگز اعلام نکرده سلاحش را زمین می‌گذارد و اداره امور غزه را به غیرفلسطینی‌ها از جمله تونی‌بلر ‌می‌دهد.

تظاهرات‌های بزرگ ضدصهیونیستی

یکی از دلایل مهمی که صهیونیست‌ها را وادار به پذیرش این آتش‌بس و توقف- هرچند موقت- کشتار غیرنظامیان در غزه کرد، اعتراض‌های بی‌سابقه جهانی علیه این رژیم بود که هنوز ادامه دارند. دیروز تصاویری از یک تجمع بی‌سابقه ضدصهیونیستی در لندن منتشر شد که چیزی بالغ بر 500 هزار نفر در آن شرکت کرده بودند! یک تظاهرات عظیم «چند صدهزار نفری» هم در «جاکارتا»ی اندونزی برگزار شد. کانال تلگرامی «مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین» در این‌باره نوشت: «یکشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، جاکارتا، پایتخت اندونزی شاهد تظاهرات عظیمی با حضور صدها هزار نفر بود که با شعار «اندونزی علیه نسل‌کشی» در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت تجاوزات «اسرائیل» به نوار غزه برگزار شد. این راهپیمایی از منطقه «پاتونگ کودا» آغاز شد و تا میدان «موناس» ادامه یافت؛ در فضائی آرام و منظم، با مشارکت گسترده سازمان‌های مدنی، دانشجویی و مذهبی. شرکت‌کنندگان در این تجمع پرچم‌های فلسطین را برافراشتند و شعارهایی از جمله «غزه را نجات دهید» و «نه به عادی‌سازی روابط» سر دادند. سازمان‌دهندگان تظاهرات از دولت اندونزی خواستند موضع قاطع‌تری در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی اتخاذ کند و برای پیگرد بین‌المللی سران آن اقدام نماید. این رویداد با پوشش گسترده رسانه‌ای همراه بود و از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های مردمی در حمایت از فلسطین در اندونزی یاد شده است.» در سیدنی استرالیا نیز تظاهرات بزرگی علیه جنایات اسرائیل در غزه برگزار شد.