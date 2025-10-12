عضو تأثیرگذار حزب منحله بعث به دام حشدالشعبی افتاد

نیروهای حشد‌الشعبی در جدیدترین عملیات خود یکی از سرکردگان برجسته و تأثیرگذار حزب منحله بعث را شناسایی و بازداشت کردند.

نیروهای حشد‌الشعبی، که در کنار دیگر نیروهای امنیتی عراقی پاسدار امنیت این کشورند ولی شدیداً زیر فشار آمریکا و غربگرایان نیز هستند، موفق شدند در جدیدترین عملیات امنیتی خود «عبدالرزاق عوده»، یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث، را بازداشت کنند. به گزارش «مهر» به نقل از «المعلومه»، عملیات مذکور بعد از رصد اطلاعاتی چند هفته‌ای تحرکات عوده صورت گرفت. او یکی از عناصر مؤثر در رژیم سابق عراق بوده که در ارتکاب جنایات علیه ملت، از جمله اعدام بسیاری از افراد بی‌گناه، دست داشته است. همچنین گزارش شده است این شخص دست به تحرکاتی علیه امنیت عراق زده و با دیگر سرکردگان حزب منحله بعث با هدف ایجاد فتنه در این کشور در ارتباط بوده است. نیروهای حشد‌الشعبی اعلام کردند اجازه نخواهند داد این حزب بار دیگر عراق را به دوران تاریک گذشته بازگرداند.