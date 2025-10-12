فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
پیام مهم رئیس‌جمهور چین به رهبر کره شمالی درباره تقویت روابط استراتژیک

رسانه‌ رسمی کره‌شمالی گزارش کرد، رئیس‌جمهور چین در پیام اخیر خود به رهبر کره‌شمالی گفته که پکن آماده تقویت همکاری استراتژیک در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است.
«شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، در پیامی به «کیم جونگ اون»، رهبر کره‌شمالی، بار دیگر بر تعهد خود به کیم تأکید کرده است. به گزارش «ایسنا»، او در واکنش به پیام پیونگ‌یانگ به مناسبت هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین همچنین نوشت: «پیونگ‌یانگ و پکن همسایگان، دوستان و رفقای خوبی برای هم هستند که به هم کمک می‌کنند و دوستی دیرینه آن‌ها در گذر زمان تحکیم شده است.» رئیس‌جمهور چین همچنین نوشت، پکن آماده تقویت و توسعه بیشتر دوستی دیرینه با پیونگ‌یانگ با هدف تبادل تعمیق دوستی و همکاری دوجانبه است. پکن مایل به تقویت همکاری استراتژیک در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین رفاه بهتر مردمان دو کشور و صلح، ثبات و برابری و عدالت بین‌المللی در منطقه است.

