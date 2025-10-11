شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل مؤسسه سینما شهر با اشاره به تصویب طرح ایجاد سینما در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر در شورای عالی سینما گفت: با توجه به این طرح‌، پیش‌بینی می‌شود علاوه ‌بر

شهرکرد، سه شهر چهارمحال و بختیاری هم

به زودی صاحب سینما شوند.

حبیب ایل‌بیگی در جریان سفر خود به شهرکرد افزود: کلیات طرح ایجاد سالن‌های سینما در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر که بدون سینما هستند اواخر سال گذشته در شورای عالی سینما به تصویب رسید که بر اساس آن، بررسی جامع و دقیق‌تر وضعیت زیرساختی شهرهای دارای شرایط به صورت میدانی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون از مجموع 476 شهرستان بیش از 150 شهرستان دارای سالن‌های نمایش فیلم است، تصریح کرد: تلاش می‌شود در 110 شهر بدون سینما که 70 مورد آن جمعیتی بالای 100 هزار نفر دارد و بقیه شهرها مرزی محسوب می‌شوند، هر چه زودتر مراحل راه‌اندازی سالن‌های سینمایی اجرائی

شود.