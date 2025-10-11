چرا قیمت برخی کالاها از شب تا صبح دو برابر میشود؟!
نایب رئیس اول مجلس خبرگان با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر بازار، گفت: احساس میشود نظارت کافی وجود ندارد، وگرنه چرا باید قیمت برخی کالاها از شب تا صبح دو برابر شود؟
آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ارتباط زیاد حیطه فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی با زندگی روزمره مردم گفت: انتظار مردم از این وزارتخانه این است که قبل از اتفاق افتادن بحران، پیشبینیهای لازم صورت گرفته باشد. وی با اشاره به تلاشهای دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت کشور افزود: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، باید حالت آمادهباش داشته باشیم و دچار غافلگیری نشویم.
لزوم نظارت دقیق و مستمر بر بازار
امام جمعه قم با تأکید بر لزوم پیشبینی ذخائر کافی برای شرایط بحران و همچنین ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر توزیع کالاها، تصریح کرد: احساس میشود نظارت کافی وجود ندارد؛ و گرنه چرا باید قیمت برخی از کالاها از شب تا صبح دو برابر شود؟!
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی میوهها ابراز داشت: دولت باید نظارت داشته باشد. چرا باید قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا به مصرفکننده نهائی برسد چند برابر افزایش پیدا کند؟!
قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از تحریمها در داخل کشور اتفاق میافتد، اظهار داشت: قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است و این نشان میدهد که نظارت کافی وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی اگر نظارت دقیق داشته باشد، دچار خود تحریمی نمیشویم. به گزارش خبرگزاری حوزه، وی تأکید کرد: در شرایطی که ما هستیم همه نیروها باید بسیج شوند و جلوی کسانی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی میکنند را بگیرند. دشمن میخواهد با ایجاد نارضایتی رابطه مردم با نظام را گلآلود کند. نایبرئیسمجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت: رضایت مردم باید برای ما اصل اولی باشد. اگر مردم پای کار نظام نباشند، کارها به سرانجام نخواهد رسید. وی خطاب به مسئولین جهاد کشاورزی عنوان کرد: ضعفهای موجود را بهبود دهید و پیشبینیهای لازم را برای مقابله با هر گونه بحران احتمالی انجام دهید. آیتالله حسینی بوشهری افزود: برخی میخواهند از شرایط سخت کشور سوءاستفاده کرده و ثروت خود را چند برابر کنند، بنابراین باید نظارتها
افزایش یابد. در ابتدای این دیدار، سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گزارشی از اقدامات این سازمان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی در حوزههای مختلف از جمله تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی، مدیریت آب و کمک برای تأمین سوخت در شرایط بحران، ارائه کرد. ارائه گزارش از شرایط و وضعیت فعلی استان در حوزه تولید و ذخیره نهادههای دامی و کالاهای اساسی نیز از دیگر عناوین گزارش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بود.