روایت اقدامات دولت در روزهای شنبه و دوشنبه
سخنگوی دولت گفت: تمام تلاش دولتها ارتباط بهتر با مردم است و این موضوعی است که به شدت جای کار دارد. این موضوع در هیئت دولت مطرح شد و در جمعبندی صورتگرفته قرار شد که بنده به عنوان سخنگوی دولت هفتهای دو روز و در روزهای شنبه و دوشنبه روایتی از اقدامات دولت برای مردم ارائه کنم.
وی افزود: این سؤال جدی مطرح است که دولت پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان مکانیسم پسگشت چه اقداماتی انجام داده است؟
وی افزود: این سؤال جدی مطرح است که دولت پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان مکانیسم پسگشت چه اقداماتی انجام داده است؟
و قرار است ما به این سؤالات، سؤالات دیگر و همچنین مطالبات مردم در جامعه پاسخ دهیم؛ و لذا هدف اصلی این گزارشهای این است که مردم عزیز ایران به عنوان ذینفعان بدانند که دولت چه میکند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه گاهی حجم صداها زیاد است که گاهی صدا به صدا نمیرسد، تاکید کرد: این برنامه تلاشی است که اقدامات دولت را تشریح کنیم. اینکه دولت هفتهای دو بار در هفته تشکیل جلسه میدهد و زمان زیادی صرف تصویب آییننامههایی میشود که برنامه هفتم توسعه را به عنوان جدیترین برنامه و گشاینده راه کشور صورت میدهد، همچنین در طول جلسات دولت گزارش وزارتخانههای مختلف ارائه میشود.
مهاجرانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که کشور با آن به شدت دست بهگریبان است، مازوتسوزی در کارخانههای است، اظهار داشت: انباشت زباله یکی از معضلات مهم استانهای شمالی است درحالی که برخی کشورها زباله وارد و آنرا تبدیل به سوخت میکنند، با مصوبه شورای اقتصاد در استان اصفهان جداسازی پسماند زباله از مبدا تصویب شد و یکی از پیامدهای مثبت این طرح، تصویر زیباتر از شهرهای ماست. از سوی دیگر پسماندهایتر زباله نیز طی فرآیندی به سوخت جایگزین مازوت تبدیل میشود.
وی ادامه داد: با اجرائی شدن این پروژه، مازوتسوزی و آلودگی محیط زیست کاهش و از سوی دیگر استفاده از سوخت گاز در کارخانههای سیمان نیز کاهشی خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به مثالهایی از مصوبات هیئت دولت و همچنین شورای اقتصاد، تصریح کرد: معیشت مردم از موضوعات جدی و مورد توجه دولت است؛ اما آیا دولت درحالی که پانزدهمین سال تحریمها را پشت سر میگذاریم و همچنین امروز تحت فشارهای سنگین بینالمللی هستیم، فقط به معیشت میاندیشد؟ خیر. معیشت تنها یکی از موضوعات مهم برای دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغهمند هستیم اما تمام پیشرفت کشور را نیز وابسته به آن متوقف نکردهایم.
مهاجرانی ادامه داد: کارخانههای ما باید کار کنند، محیط زیست را باید حفظ کنیم و همچنین کاهش مصرف گاز را نیز در دستور کار قرار دهیم.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که دولت دنبال میکند، دور کردن جنگ از کشور است و دولت با فعالیتهای دیپلماتیک خود، تلاش میکند که جنگ از کشور دور کند.
سخنگوی دولت همچنین به محور عدالت مورد نظر رئیسجمهور اشاره کرد و افزود: این محور چهار موضوع اساسی دارد، نخست معیشت مردم است و اینکه همه مردم باید از مواد غذایی مکفی برخوردار باشند، متاسفانه خط فقر گسترش یافته و نباید آنرا انکار کنیم چرا که هر گاه واقعیتها را به صورت شفاف با مردم در میان میگذاریم پذیرش بهتر میشود. دولت بر حفظ معیشت مردم تمرکز دارد و تلاش میکند که معیشت دهکهای پایین با تلاطم دستخوش آسیب نشود و مردم دچار آسیب نشوند.
سخنگوی دولت
به دیدار خانواده شهید مهدیپور رفت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت همزمان با هفته نیروی انتظامی به دیدار خانواده شهید «مهدیپور» رفت و با آنها به گفتوگو پرداخت.
به گزارش ایرنا، شایان ذکر است، سرباز سرافراز نیروی انتظامی «محمدمهدی مهدیپور قزوینی» در حمله تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی به کشورمان در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید و در ۱۲ تیرماه سال جاری پیکر این سرباز شهید، تا گلزار مطهر شهدای قزوین بر دوش مردم قدرشناس، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان استان تشییع شد.