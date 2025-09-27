وقتی آمریکای جنایتکار را شریک جا میزدی فکر نفوذ نبودی؟!
یک بازداشتی فتنه ادعا کرد: «جریان نفوذ در ایده خروج از NPT و بستن تنگه هرمز مشهود است»!
فیاض زاهد به خبرآنلاین گفت: «جریان نفوذ اسرائیل در این دیدگاه که تنگه هرمز را ببندیم و از انپیتی خارج شویم، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کار میکند. معمولاً هم نیروهای افراطی در طول تاریخ یا به خاطر جهالت، یا به خاطر خیانت، ضربات سنگینی به منافع حیاتی هر جریان یا هر کشوری زدهاند. تصور کنیم ما تنگه هرمز را ببندیم. ما میتوانیم با مینگذاری و با اختلال از طریق، قایقهای تندرویمان و مزاحمت برای کشتیها، به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت تنگه هرمز را با اختلال روبهرو کنیم. کشورهای عربی صادرکننده نفت به دشمنان فعال ایران بدل میشوند؛ کشور چین و هندوستان، به عنوان کشورهایی که معمولاً یا بیطرف بودند یا نگرش خصمانه علیه ایران نداشتند، تبدیل به دشمنان بالقوه و بالفعل میشوند. آمریکاییها بعد از چندروز آمادگی، بهشدت به سواحل جنوبی ما حمله هوائی خواهند کرد. ما به سمت یک نوع بیثباتی گسترده سیاسی میرویم؛ بستن تنگه هرمز به معنی شلیک به خودمان است».
این اظهارات عوامانه در حالی است که ایران در واکنش به اقدامات خصمانه طرف مقابل، در مقابل تردد کشتیهای وابسته به آمریکا و برخی دولتهای اروپایی متخاصم، در داخل آبهای سرزمینی خود در تنگه هرمز اعمال محدودیت میکند نه اینکه تنگه را به روی همه کشتیها ببندد. طبیعی است که این رویکرد اعمال حاکمیت، میتواند فشار اقتصادی طاقتفرسایی را بر آنها وارد کند. در عین حال اقدام متقابل برای طرف مقابل نیز آسان نیست چه اینکه به خطر افتادن صادرات نفت منطقه میتواند برای طرف غربی کاملاً کمرشکن باشد.
اما از بحثهای فنی که بگذریم، باید توجه داشت که فیاض زاهد (مدعی بحث نفوذ!) بازداشتی فتنه است که به شکل غیرقانونی، از سوی الیاس حضرتی، به عضویت شورای اطلاعرسانی دولت درآمده است. او در کنار حضرتی و حسین مرعشی، از عناصر نقشآفرین در عملیات فریب دشمن در پوشش مذاکره بود؛ شبکه آلودهای که دروغ برجامی «۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی» را به «۲۰۰۰ میلیارد دلار» رساندند و عوامفریبی کردند!
فیاض زاهد، مدتی قبل از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، مدعی «موافقت رهبری با سرمایهگذاری ۱۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا در ایران» شد و گفت: «برای تقویت دیپلماسی سیاسی از طریق دیپلماسی اقتصادی، پیشنهاد جامعی (۱۰۰۰ میلیارد دلار) پیشنهاد شد. پزشکیان موضوع را با رهبری مطرح و مجوز گرفت. به آمریکا ارائه و توپ به چرخش درآمد»!
این ادعا، از اساس دروغ بود و بنابراین روزنامه اعتماد (وابسته به الیاس حضرتی) به خاطر انتشار ادعای کذب، مجبور به عذرخواهی شد.
خالیفروشی و رویافروشی شبکه نفوذ، در حالی بود که درست در همین مقطع، آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقشه حمله به ایران را نهائی میکردند.
اکنون که نقاب از چهره دشمن و پایوران آن افتاده، یکی از همین عناصر بدنام با زرنگی گلدرشت، ادعا میکند پاسخ ایران به تهدیدهای غرب، در قالب خروج از انپیتی و اعمال محدودیت بر آبهای سرزمینی در تنگه هرمز، محصول جریان نفوذ است!
اما ما بهازای «جریان نفوذ» چه میتواند باشد؟ غیر از همین شبکهای که کارفرمای آمریکایی را نه دشمن، بلکه دولتی اهل تجارت و تعامل و شراکت با ایران وانمود میکرد؟!