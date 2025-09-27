شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین انتخاب شد.

پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با دستور جلسه انتخاب شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آغاز شد و در نهایت به اتفاق آراء «امید ایران» به‌عنوان شعار کاروان سفیران امید مصوب شد. در ادامه حجت‌الاسلام سرلک رئیس کمیسیون فرهنگی کمیته المپیک تاکید کرد با توجه به اینکه پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک است اعضاء کارکردها، تاثیرات و عملکرد کمیسیون را مورد بررسی و بازبینی جدی قرار دهند و نقدها و پیشنهادات خود را در زمینه هرچه بهتر شدن، مطرح کنند. همچنین در این نشست دغدغه‌های حضور ورزشکاران جوان در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با توجه به رده سنی آنان به‌صورت جزء به جزء بررسی شد و حاضران مباحث مهمی را با جزئیات مطرح کردند. پنجاهمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور حجت‌الاسلام علی سرلک (رئیس کمیسیون)، حجت‌الاسلام علی جعفری، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، سینا کلهر، جواد داوری، محمدکاظم حججی، مسعود معینی‌پور، محمد مهدی واقفی و سید رضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.