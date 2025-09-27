دانشنامه مجازی دفاع مقدس با ۱۳۵۰ مدخل رونمایی شد



به مناسبت هفته دفاع مقدس، دانشنامه‌ای مجازی با محوریت وقایع و موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی در پایگاه «حوزه نت» وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی‌(نور) منتشر شد. این مجموعه با عنوان «گنجینه مجازی دفاع مقدس» شامل ۱۳۵۰ مطلب متنوع از مقالات، گزیده کتاب‌ها، چکیده پایان‌نامه‌ها و بریده جراید است.

حجت‌الاسلام احمد اکبری، مدیر پایگاه حوزه نت، در نشست خبری امروز‌(پنجم مهرماه) گفت: این دانشنامه گستره‌ای از موضوعات از پیش از آغاز جنگ تا دوران بازسازی را در ۱۰ محور اصلی پوشش می‌دهد. وی افزود: دفاع مقدس با درس‌هایی چون ایثار، مقاومت، وحدت ملی و ایمان به آرمان‌ها برای نسل‌های آینده باقی مانده است. نمایه‌های اصلی این دانشنامه شامل «تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس»، «رهبری و مدیریت»، «نقش نیروهای نظامی و اقشار مردم»، «ایثارگران»، «ادب و هنر»، «رسانه و اینترنت» و «کتابشناسی» است.

این گنجینه دانشی به گفته مدیر پایگاه، با هدف آگاهی‌بخشی و پاسخگویی به نیازهای پژوهشی جامعه در فضای مجازی در دسترس عموم قرار گرفته و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی hawzah.net به آن مراجعه کنند..