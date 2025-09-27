



جلسۀ مشترک هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کودک در دولت چهاردهم، بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آغاز فعالیت این دولت، بالاخره برگزار شد!

به گزارش خبرنگار کیهان، با توجه به مصوبه اصلاحی شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «‌اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» در تاریخ 24/01/1389، نظارت بر اجرای اهداف و سیاست‌های حوزۀ کتاب و نشر، بر عهده هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب در دو بخش کودک و بزرگسال است. بر این اساس؛ ‌«مسئولیت اجرای این سیاست‌ها و ضوابط به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این وزارتخانه مکلف است در ایفای وظیفه خود از نظرات اعضای هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب به صورتی که شرح داده شده است استفاده کند.»

حال بر اساس اخبار منتشر شده نخستین جلسۀ مشترک هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کودک در دولت چهاردهم با میزبانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و اعضای آن دربارۀ مهم‌ترین مسائل حوزۀ کتاب و نشر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

با توجه به اهمیت این دو هیئت نظارت و جایگاه قانونی آن‌ها، برگزاری منظم این جلسات می‌تواند در حل مسائل و بهبود عملکرد دبیرخانۀ این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(اداره توسعه کتاب و کتابخوانی) کمک شایانی کند. گفتنی است عدم برگزاری جلسات این دو هیئت در دولت دوازدهم انتقادات فراوانی را در بین کارشناسان به همراه داشت که با روی کار آمدن دولت سیزدهم این جلسات به طور مستمر برگزار شد و در طی سه سال بیش از 60 جلسه تشکیل شد. اما امروز و پس از یک‌سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم این نخستین جلسه این دو هیئت نظارت است که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.