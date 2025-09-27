تقریظ رهبر انقلاب بر سه کتاب درباره بانوان شهید و ایثارگر
سه اثر تازه در حوزه ادبیات دفاع مقدس بهزودی با تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر میشوند.
حضرت آیتالله خامنهای پس از مطالعه کتابهای «خانوم ماه»، «تب ناتمام» و «همسفر آتش و برف» یادداشتهایی بر آنها نگاشتهاند که در آبانماه ۱۴۰۴ و همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته کتاب از سوی مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.
«خانوم ماه» نوشته ساجده تقیزاده و منتشر شده از سوی بهنشر، روایت زندگی خانمناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی است. کتاب «تب ناتمام» به قلم زهرا حسینی مهرآبادی و با انتشار انتشارات حماسهیاران، به زندگی شهلا منزوی، مادر شهید حسین دخانچی میپردازد. همچنین «همسفر آتش و برف» اثر فرهاد خضری و منتشر شده توسط انتشارات روایت فتح، روایت زندگی خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری را در قالب رمان مستند بازگو میکند.
این سه کتاب به نقش زنان در دوران دفاع مقدس و همراهی آنها با همسران و فرزندان شهیدشان پرداخته و اکنون با تقریظ رهبر انقلاب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند.