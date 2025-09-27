کد خبر: ۳۱۹۱۰۷
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۷
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مادر گرامی دکتر حداد عادل
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای در پیامی، درگذشت مادر گرامی آقای دکتر حداد عادل را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر حدّاد عادل (دام توفیقه)
درگذشت والده مکرّمه آنجناب را تسلیت عرض میکنم. تربیت فرزند ارجمندی چون جنابعالی و شهید عزیز، مجید حدّاد عادل، فضیلت بزرگی برای آن بانوی گرامی است.
رحمت و رضوان بر ایشان و بر والد شریف و بزرگوارتان.
سیّدعلی خامنهای
۵ مهر ۱۴۰۴