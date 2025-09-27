رئیس کمیته ایمنی شورای شهر اظهار داشت: ۱۲۹ ساختمان بحرانی در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، امروز به ۵۶ ساختمان رسیده است.

به گزارش کیهان، مهدی بابایی در صدوهفدهمین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران با محوریت منطقه ۱۶ شهر تهران، اظهار داشت: مدیریت شهری ثابت کرده که می‌توانیم اقدامات خوبی انجام دهیم. در سخت‌ترین تحریم‌ها توانستیم بیش از ۵۰درصد از واگن‌های مترو را داخلی‌سازی کنیم؛ باید به توانمندی ایرانیان اعتماد کنیم.

بابایی با بیان اینکه باید عقب‌ماندگی‌های حوزه ایمنی را با همین توانمندی‌ها جبران کنیم، افزود: در آتش‌نشانی رویکرد پیشگیری تقویت شد و با حداقل توجهی که صورت گرفت، کاهش آمار حریق درون‌ساختمانی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: حریق ساختمان پلاسکو باعث شد بهترین آتش‌نشانان را از دست دهیم و مشابه همان اتفاق را هفته گذشته در ساختمان آلومینیوم داشتیم؛ پیش از این به دلیل فشار شهرداری کار ایمن‌سازی شروع و سیستم اعلام حریق فعال شده بود و آتش‌نشان مستقر در ساختمان حضور داشت؛ اقدامات انجام شده موجب شد ساختمان از وضعیت بحرانی به پرخطر برسد و این‌ اقدامات به دلیل توجه به پیشگیری است. اگر ساختمان‌های پرخطر را از این شرایط خارج کنیم، کاهش حادثه رخ خواهد داد.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر با اشاره به وضعیت باراندازهای شهر تهران گفت: به صورت ویژه ایمنی باراندازها مورد رصد قرار بگیرد؛ می‌توان از طریق باراندازها درآمدزایی ایجاد کرد یا با ایمنی آنها خدمات رسانی بهتری به شهروندان ارائه داد. همچنین در حوزه عمرانی باید در نقاط سیل‌خیز مناطق اقدامات پیشگیرانه به‌صورت جدی پیگیری شود و در دستورکار قرار بگیرد.

بابایی با اشاره به کاهش نیمی از ساختمان‌های بحرانی شهر تهران بیان داشت: ۱۲۹ ساختمان بحرانی در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری، امروز به ۵۶ ساختمان رسیده است و برنامه‌مان این است که تعداد ساختمان‌های بحرانی را به صفر برسانیم؛ آمار حریق ارتباط مستقیم با ساختمان‌های ناایمن دارد و توجه به این مسئله حائز اهمیت است.