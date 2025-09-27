فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۹۰۹۳
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳
سرویس کیهان » اخبار
شهادت 2 مأمور پلیس استان مرکزی در درگیری با سارقان

دو تن از مأموران پليس استان مرکزی در درگيري با سارقان مسلح به شهادت رسيدند.
مرکز اطلاع‌رساني پليس استان مرکزي اعلام کرد: در ساعات آغازين روز شنبه، دو تن از مأموران خدوم و ايثارگر فرماندهي انتظامي استان مرکزي در جريان درگيري با سارقان مسلح در يکي از مناطق روستايي استان به شهادت رسيدند. اين مأموران در حال اجراي مأموريت مقابله با سرقت‌ بوده که با تيراندازي مهاجمان روبه‌رو شدند و به درجه رفیع شهادت نائل شد.  فرمانده انتظامي استان مرکزي ضمن عرض تسليت شهادت اين همکاران غيور، دستور ويژه‌اي جهت اجراي عمليات شناسايي و تعقيب عوامل اين حادثه صادر نمود که هرگونه اطلاعات تکميلي متعاقباً اطلاع‌رساني خواهد شد.

