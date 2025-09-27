کتاب «توهم یا واقعیت» اثر دکتر سهراب صلاحی و منتشرشده توسط انتشارات کیهان، یکی از منابع جامع و مستند درباره توافق هسته‌ای ایران (برجام) و سیاست‌های آمریکا در برابر کشورمان است. این اثر در شش فصل به بررسی ابعاد مختلف برجام می‌پردازد و با استناد به اسناد تاریخی و حقوق بین‌الملل، واقعیت‌های پشت‌پرده مذاکرات هسته‌ای را روشن می‌کند.

در این کتاب، نویسنده با تحلیل پیشینه صنعت هسته‌ای ایران و مسیر طولانی مذاکرات بین‌المللی، نشان می‌دهد که طرف‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، وعده‌ها و تعهداتی مطرح کردند که در عمل محقق نشده است. کتاب بادقت ابعاد حقوقی و سیاسی این توافق را بررسی کرده تا پیامدهای واقعی برجام در سطح داخلی و بین‌المللی به طور شفاف نشان داده شود.

این تحلیل‌ها به‌طور کامل با پیام اخیر مقام معظم رهبری در تلویزیون همخوانی دارد، که فرمودند: «مذاکره با آمریکا سودی ندارد، زیانی از ما دفع نمی‌کند و زیانی نیز می‌رساند.»

در کتاب تأکید شده که امید به حل مشکلات تنها از طریق مذاکرات مستقیم با آمریکا، نتایجی به همراه نداشته و فشارها و تهدیدهای خارجی علیه ایران افزایش یافته است. دکتر صلاحی با بهره‌گیری از اسناد و شواهد مستند، خواننده را با روندهای پیچیده سیاسی، تاریخی و حقوقی مذاکرات آشنا می‌کند و نشان می‌دهد که اعتماد به آمریکا در پرونده هسته‌ای، توهمی بیش نبوده است. توهمی که رؤیای برخی از سیاستمداران آن روزها شده بود.

«توهم یا واقعیت» کتابی است برای مخاطبانی که می‌خواهند پشت‌پرده سیاست‌های آمریکا در برابر ایران را بیشتر بشناسند و با تحلیل دقیق و مستند، دیدگاهی روشن‌تری نسبت به مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای آن به دست آورند. این اثر تحلیلی تاریخی، درس‌های عملی و هشدارهای مهمی درباره تکیه بر وعده‌های آمریکا ارائه می‌کند و مطالعه آن در این ایام که مقامات آمریکایی مدام کشور ما را تهدید می‌کنند، مفید است.