فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۹۰۶۵
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
بقایی:

نمی‌توان همزمان با مذاکره، میز آن را بمباران کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست؛ نمی‌توان همزمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی به میان آورد.
به گزارش مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در واکنش به اتهام‌ها و ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: وقتی انگشت اتهام ناروا به سوی دیگری دراز می‌کنی، در حقیقت سه انگشت دیگر به سمت خودت نشانه می‌رود؛ اتهام‌زنی ناروا به ایران، هرگز نمی‌تواند همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا در نسل‌کشی ادامه‌دار فلسطینیان، تروریسم سازمان‌یافته و تجاوزهای مداوم رژیم اسرائیل علیه کشورهای مختلف را بپوشاند.
افتخار کردن به حمله غیرقانونی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، هرقدر هم که آن را توجیه کنید - در عین اینکه گستاخانه و نفرت‌انگیز است - مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این عمل مجرمانه و تجاوزکارانه سنگین‌تر می‌کند و بیش از پیش کینه‌توزی و دشمنی عمیق حاکمان آن کشور را نسبت به «ملت ایران» آشکار می‌کند.
ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست؛ نمی‌توان همزمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی به میان آورد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خاک بر سرت!(گفت و شنود)

ماجرای «پهپاد شاهد» و «خدای اروند»(یادداشت روز)

پای منافع ملی محکم بایستید دشمن با چه زبانی بگوید که باج می‌خواهد

اخبار ویژه

کرامت حضرت ابوالفضل(ع)(حکایت اهل راز)

عصبانیت شبکه صهیونیستی از سخنرانی روشنگرانه آقای پزشکیان(خبر ویژه)

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تشـویق شـورشیـان در قیـام اکتبـر

قدم اوّل، ترک محرّمات و انجام واجبات

پرکاری علمی شهید مطهری