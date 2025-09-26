نمیتوان همزمان با مذاکره، میز آن را بمباران کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامها و ادعاهای رئیسجمهور آمریکا علیه ایران در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست؛ نمیتوان همزمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی به میان آورد.
به گزارش مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در واکنش به اتهامها و ادعاهای رئیسجمهور آمریکا علیه ایران در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: وقتی انگشت اتهام ناروا به سوی دیگری دراز میکنی، در حقیقت سه انگشت دیگر به سمت خودت نشانه میرود؛ اتهامزنی ناروا به ایران، هرگز نمیتواند همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا در نسلکشی ادامهدار فلسطینیان، تروریسم سازمانیافته و تجاوزهای مداوم رژیم اسرائیل علیه کشورهای مختلف را بپوشاند.
افتخار کردن به حمله غیرقانونی به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، هرقدر هم که آن را توجیه کنید - در عین اینکه گستاخانه و نفرتانگیز است - مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا را بهخاطر ارتکاب این عمل مجرمانه و تجاوزکارانه سنگینتر میکند و بیش از پیش کینهتوزی و دشمنی عمیق حاکمان آن کشور را نسبت به «ملت ایران» آشکار میکند.
